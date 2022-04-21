英超︱曼聯正式公布坦赫格為新帥　「決心建立一支成功之師」

英超球會曼聯正式公布，任命坦赫格（Erik ten Hag）為下任主帥。這位阿積士教頭會在今季完結後上任，簽約至2025年。



坦赫格落實成為曼聯下任主帥。（Getty Images）

曼聯足球總監梅圖（John Murtough）稱，「坦赫格過去四年在阿積士已證明自己是歐洲球壇其中一位最令人振奮和成功的教練。他領軍的球隊以踢法悅目及着重年輕人聞名。」梅圖又說，曼聯高層對坦赫格為曼聯重拾輝煌的長遠藍圖印象深刻，相信對方的決心和鬥志能達成任務。

坦赫格表示，「很榮幸能當上曼聯領隊，我對未來的挑戰感到十分興奮。我清楚了解球會的歷史以及球迷的熱情，我決心建立一支具備能力獲得成功的球隊。」

他形容，在阿積士美好的這些年令他難以離開，同時向球迷保證今季會繼續全力為球隊爭勝，「確保我到曼聯前，能以成功完成今個球季。」

曼聯傳奇領隊費格遜。（Getty Images）

坦赫格將成為傳奇領隊費格遜2013年退休後，第五位正式主帥。他的副手格爾（Mitchell van der Gaag），會隨他加盟曼聯擔任助教。

坦赫格曾任烏德勒支教練，2017年起帶領阿積士，兩度獲得荷甲聯賽及盃賽雙冠王，亦曾憑隊中青春班底領軍殺入歐聯四強。他對曼聯在費Sir退休後的球探工作和轉會策略大肆批評，預料上任後將加以整頓。剛好在他任命公布前一天，為曼聯工作16年的首席球探Jim Lawlor，以及在位8年的環球球探Marcel Bout同時離任。

曼聯公布坦赫格任新帥短片：