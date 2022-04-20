曼聯黑暗前路彷彿無盡頭　何時才可追上利物浦與曼城？︱01球評

利物浦對曼聯英超「雙紅會」，傳統年度最強戲碼，紅魔鬼全場捱打下0：4敗陣，連同首循環奧脫福0：5大敗，兩戰吞下9隻光蛋，創下兩軍英超年代同一季最大比數差距。

紅軍今仗贏得比作客奧脫福更輕鬆，對曼聯大戰味道已不復再。事實上，單看今仗排陣，曼聯未開波已先認輸。當曼城、利物浦持續進化，曼聯那條黑暗隧道彷彿無盡頭，還要等待多久紅魔鬼才可重生？



曼聯0：4大敗予利物浦，主將般奴費南迪斯在比賽中多次搖頭嘆氣。（Getty Images）

1. 曼聯未開波已認輸

蘭歷克今仗變陣，排出3-4-2-1陣式，由馬古尼、連迪路夫和菲爾鍾斯打3中堅，達洛治、雲比沙卡一左一右任翼衛，馬迪、普巴雙防中，般奴費南迪斯、艾蘭加雙攻中，拉舒福特單箭頭。首循環大敗，作客晏菲路先求穩守，可以理解，然而蘭歷克選擇此時派鍾斯落場，便值得商榷。

鍾斯大傷過後，狀態無復當年勇，今仗之前，今季英超只上陣過一次，而且已經是今年1月初的事，那一仗曼聯主場0：1負狼隊。一場要面對目前全英超、甚至全歐洲其中一支火力最強球隊的惡戰，派一個久疏戰陣、狀態不明的球員落場，踢一個他不熟悉的陣式與位置，令人難以理解。

再看中場佈置，普巴、馬迪雙防中，中場搶截能力看牌面已篤定必敗無疑。這也許是非戰之罪，畢竟費特受傷，麥湯米尼也未及操起十足狀態，陣中選擇實在所餘無幾。前線方面，即使C朗拿度喪子避戰，尚有近況不錯的查頓辛祖，蘭歷克卻不用，以處於生涯最低潮的拉舒福特作單箭頭。比賽未開始，一看曼聯這份正選名單，似乎已經認輸了。

利物浦對曼聯上半場數據成誇張對比。（Twitter）

2. 半場變陣印證排錯陣 修正已太遲

開賽後，曼聯果然立即落入下風，5分鐘已落後一球，普巴10分鐘傷出對大局無甚影響，22分鐘輸到0：2，讓利物浦開始歎慢板。輕輕鬆鬆踢完45分鐘，數據分野相當誇張，控球成75%對25％之比，曼聯0射門、0中目標，直到30多分鐘才博得首個角球，一次威脅攻勢也欠奉，戰情遠較比數分野更大。這隊到底真的是曼聯嗎？

蘭歷克半場調走鍾斯，換入查頓辛祖，為陣容修正。利物浦領先兩球下有所鬆懈，曼聯積極反撲進迫，下半場初段一度現曙光。可是攻勢未收效果，當68分鐘羅拔臣搶得艾蘭加腳下球領軍反擊，路爾斯迪亞斯快放傳中，文尼第一時間起腳射破迪基亞十指關，比賽已進入雪櫃。完場前5分鐘沙拿再入一球，純屬錦上添花，相對首循環在奧脫福大勝5：0，利物浦今仗贏得更加輕鬆。曼聯全場只有兩次射門，一次中框，均是來自辛祖毫無威脅的射門，艾利臣輕易沒收。

利物浦再次輕鬆大勝曼聯。（Getty Images）

3. 曼聯何時方重生？

三十年河東，三十年河西，利物浦得以重生，三十年來歷盡高低起跌，一度瀕臨破產，兩度易主，多次易帥。曼聯自傳奇領隊費格遜2013年退休後，3年又3年，之後又3年，主帥由莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查如今到蘭歷克，9個年頭以來跌跌撞撞，曼聯DNA早已消失不再，球隊沒有方向，沒有性格，連最基本的鬥志也失去，前路一片黑暗，重生之路漫漫，蘭歷克賽後說，曼聯需要6年才可追上利物浦，這是一個如何得出的期限？

他已不止一次說過，曼聯想重生必須向曼城和利物浦兩大對手學習。回看高普2015年加盟利物浦時的陣容，可見紅軍7年來變化之巨大。蘭歷克口中的6年，多少是衝着利物浦近年的變化而來，曼聯能否以類似軌跡重拾輝煌，當中有一個最大障礙。

高普帶領利物浦首仗正選陣容和後備名單。（影片截圖）

4. 單靠換領隊、買球員仍不夠

從利物浦的經歷，以及曼聯近年的失敗回看，領隊與球員固然關鍵，然而在此之上，更重要的是球會管理層取態。在足球世界，金錢不是萬能藥，還要靠球會管理層的眼光、視野與信念——聘用合適領隊，給予時間、耐性和權力重建球隊，視乎球隊需要在轉會市場買入高質素球員，配合球會青訓，建立一支戰力強大的團隊。

這只是球會管理最基本原則，偏偏格拉沙家族一錯再錯，行事每以利益和金錢回報行先，如今球隊實力遠遠落後宿敵，回頭經已太難。球迷最是心水清，知道曼聯問題核心正是班主，一再發起「打倒格拉沙行動」。可惜曼聯擁有權不似皇馬、巴塞以及德甲球隊，球迷在球會事務上有一定話語權，惟有寄望格拉沙家族今次終於痛定思痛，放手讓新領隊坦赫格（Erik ten Hag）由零開始，領軍重新出發。