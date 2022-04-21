英超︱曼聯新帥坦赫格注重紀律最憎人遲到　高薪低能球員末日到臨

52歲阿積士教練坦赫格（Erik ten Hag），獲任命為曼聯下任新帥。大家從他強悍外表大概已可猜到，這位荷蘭籍教頭絕對不是易與之輩。

他十分注重紀律，對遲到方面尤其嚴格，甚至被形容為「控制欲極強」的人，相信會事無大小掌管曼聯的一切——這個特質，與曼聯傳奇領隊費格遜有點相似。



坦赫格十分注重球員紀錄，最憎人遲到。（Getty Images）

坦赫格的CV

坦赫格球員年代司職中堅，曾三度效力川迪，也踢過迪加史卓普、華域克和烏德勒支。成為教練後，他在荷乙球隊伊高斯展開執教生涯，領軍僅一季即帶領球隊17年來首度升班。2013至15年間，當哥迪奧拿為拜仁慕尼黑主帥時，他出任拜仁預備組教頭；2015年他回到曾效力的烏德勒支領軍，兩個球季一年得聯賽第五，另一年得第四。

2017年12月他獲任阿積士主教練，2018/19以及2020/21兩季成為荷甲聯賽及盃賽雙冠王，最大亮點莫過於2018/19球季領軍強勢殺入歐聯四強，當中16強擊敗皇馬，8強戰勝祖雲達斯，均令人印象深刻。

曼聯公布坦赫格成為下任主帥。（Getty Images）

無懼大牌的超級嚴帥

坦赫格由執教青年軍年代開始，經已治軍嚴明，他會取消球員休假，並懲罰遲歸隊的球員。他注重紀律與細節，曼聯球員可以預期他會頒布各項規則，也會向球員發放對手的短片，甚至建議他們閱讀某些報章文章。曼聯更衣室疏於管治已久，相信會帶來一定震撼。

他的強悍作風，未必會得到曼聯陣中每個巨星的支持。坦赫格堅持個人原則，就連阿積士陣中巨星賀拿（Sébastien Haller）也不能免疫，荷蘭盃決賽賀拿被貶後備，阿積士最終以1：2落敗。比起球賽勝負，他顯然更重視原則。在他麾下，不止要聽話，也要勤力，曼聯陣中不乏「高薪、低效能」的冗員，他們的末日大概到了。

坦赫格的一套足球哲學注重跑動，進攻時每個外場球員必須壓向對手前場，翼衛自然也要進攻；當對手進攻時，所有球員也要協助回防。這套後現代版本全能足球，勤力跑動和不停移位是必須，蘭歷克任內曼聯一班球員拒絕執行他的迫搶戰術，當坦赫克上場後，他與一班球員磨合過程說不定會火花四濺。