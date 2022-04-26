希古恩承認輕視美職聯吃苦頭　一句暴露養老心態｜足球熱話

阿根廷前國腳希古恩前年投身美國職業聯賽（MLS），發展未算理想，最近更傳出被棄用。

歐洲聯賽與美國聯賽距離多遠，由希古恩評論，最適合不過。他近日承認看輕了MLS的激烈程度，抱着養老心態看待，結果中伏。



希古恩足跡遍及意、西、英三大聯賽，更曾奪得意甲神射手，經驗豐富。2020年完成意甲賽季後，從祖雲達斯轉會至碧咸旗下的MLS球隊國際邁亞密。

希古恩近日被貶後備，批評之聲不絕於耳。（Getty Images）

希古恩早前出現在意大利前國腳韋利（Christian Vieri）的網絡直播節目，談及美國生活，坦承低估了MLS的強度。他打趣道「我以為擔住口煙嚟踢都冇問題，原來咁鬼難」，可見其心態如何放鬆。

以為是「養老波」，希古恩沒料到如此激烈，「好難踢，同意大利聯賽差唔多。西班牙同英格蘭聯賽易啲，但係去到意大利，如果你唔熟個聯賽，有排你受」。

希古恩投身美職，心廣體胖。（Getty Images）

希古恩去年成為球隊主力，在聯賽30仗射入12球。不過，他今季開季表現頗沉，首5仗未能助球隊開齋。領隊菲臘尼維利終於在月中把他貶為後備，球隊不但立即開齋，更直取3連勝。希古恩在該3場勝仗中失去正選，僅在最近一仗在下半場後段後備上場。34歲的他與球隊的合約在今季完結，近日傳出退役傳聞，他已否認。