希古恩美職頹爆　反白眼埋怨隊友　對手都嫌棄：他不配做隊長

美職聯國際邁亞密隊長希古恩自加盟後大踢「養生足球」，身形暴脹的他效率不再，作為隊友更不時埋怨隊友，連對手也不禁對他的態度破口大罵。



前皇家馬德里前鋒希古恩（Gonzalo Higuain）2020年轉投美職國際邁亞密，至今上陣40場僅入13球，效率不似預期，球隊上季總成績亦只在27隊中排第20。

新一季美職2月底開鑼，國際邁亞密跟芝加哥火燄互交白卷，然而希古恩場上糟糕的表現，連對手前鋒靴巴斯（Fabian Herbers）亦看不過眼。

希古恩加盟後表現不似預期。（Getty Images）

靴巴斯在電台節目中，被問到有否跟希古恩交換球衣，他爆粗斷言否認，認為問題十分愚蠢。

「Ｘ他吧（F*ck that guy）！這個人很可悲，他只是『存在』於場上，每當隊友交錯波，或傳球不到腳，他就會站在那裡發脾氣。我不會想做他隊友，也不會想擁有任何屬於他的東西。」

靴巴斯形容希古恩的身體語言十分負面，作為隊長的他甚至會向隊友反白眼，「他的反應很恐怖，根本是『破壞性』的。他是領袖，理應幫助及鼓勵隊友。若他繼續這種表現，深信球隊會度過難捱又漫長的一季。」

希古恩被指只懂埋怨隊友，在對方交失波後反白眼。（Getty Images）

國際邁亞密早前因違反財政公平原則被制裁，轉會受限，球隊正處於艱難時期。節目中另一位球員、華盛頓聯隊後衛祖利安基斯素（Julian Gressel）也直斥，希古恩在這段時間仍沒有以身作則，根本不配做隊長。

「若然我的隊長這樣對年青球員，肯定接受不了。我絕對不會這樣做，也不認為領袖會這樣做。」