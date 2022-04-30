英超｜高普前度智囊助紐卡素上岸 賽前開玩笑：踢法已變
撰文：何偉畧
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人逢喜事精神爽，說話都寬容一點。
利物浦領隊高普日前宣布續約後，今晚領軍主場出擊，在英超對戰紐卡素。他在賽前記者會大讚對手之餘，更對一名前同事發出「警告」。
高普的舊同事視像分析師利蘭特（ Mark Leyland），共事8年後於在去年底轉投紐卡素，與艾迪賀維故劍重逢。他們曾在般尼共事。
利蘭特為球隊分析戰術，當然熟知舊東家的部署和特點。高普在賽前記者會大讚賀維令紐卡素煥然一新後，向利蘭特開玩笑：「佢哋簽咗我哋一位分析師，我肯定佢做咗好多嘢。我要講明，『阿Mark，如果你睇到呢番話，我哋踢法轉晒喇』」。
賀維稱球隊戰績急速上升，不止利蘭特，全隊都有功勞，「佢功勞好大，係眾多幕後功臣之一，個個都不遺餘力，希望改善球隊」。紐卡素上半季沉淪降班區，在沙特財團入主後換上賀維執教，連場取分後已完成護級，近來連勝4場後升至第9。
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