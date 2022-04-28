歐聯｜堤亞高大師級表現膺最佳球員 近4場傳球成功率高得驚人
撰文：趙子晉
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利物浦在歐聯4強首回合旗開得勝，中場堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）再度展示其傳送能力，全場錄得逾96%的傳球成功率，串連球隊外，上半場末段更轟出一記妙絕遠射，僅僅中柱彈出。這名西班牙中場獲選為今仗最佳球員，更獲英媒的最高評分。
利物浦憑一個烏龍球及沙迪奧文尼的入球，歐聯4強首回合主場兩球擊敗維拉利爾，即使紅軍中場堤亞高艾簡達拿沒有進賬，但他在隊中依然擔當重要的角色。這名西班牙中場今仗錄得亮眼數據，全場交出103次傳送，其中34次在對方後場，96.3%的傳球成功率，9次長傳全數成功，上半場末段一球遠射，勁度及角度十足，卻敵不過門柱。
堤亞高過去4仗場均傳球成功率高達95.5%，僅交失11球，他再度交出大師級的演出，今仗獲選為最佳球員。歐洲足協技術觀察員指出，堤亞高的傳球顯示其視野及準確性，同時作出關鍵的攔截，他就像在遊樂場般自在。
面對維拉利爾緊密防守，這名31歲的西班牙中場賽後表示，球隊耐心地尋找機會是致勝關鍵，「球隊十分有耐力，而且不斷尋找空位，下半場終於打破缺口。我非常享受球隊今仗的表現，不要忘記這是歐聯4強。」
堤亞高除了當選為最佳球員外，他同時被英國傳媒《利物浦回聲報》評為最高得分球員，指他今仗在傳送上貢獻良多，一如既往交出神級表現。
利物浦眾將歐聯4強首回合評分：
+6
英超第35輪直播賽程：
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