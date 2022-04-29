高普續約｜妻子心意左右利物浦命運　餐桌上一席話扭轉離隊決定

高普（Jurgen Klopp）動筆與利物浦簽下新合約，與團隊留效到2026年為止。

到底一向宣稱待2024年約滿便離隊的高普，為何改變心意？原來前因後果都是因為一個「她」。



《The Athletic》報道指高普昨日（29日）簽約，正是踢畢對維拉利爾的歐聯4強首回合翌日。利物浦官宣喜訊後，同時放上高普的專訪，這位54歲領隊道：「大戰過後真的很難睡着，我今早5點半就起了床、而且很激動，我覺得自己跟隨了自己的想法，對於過去接近7年的一切，也不能再要求更多了。我真的沒想過我會找到一個如此歡迎我、而且我也有點用的地方。續約是一個很容易的決定呢，雖然有些細節花了點時間，但那絕不是因為球會。」

高普與利物浦簽下新合約。（Getty Images）

高普曾稱自己完成前一份到2024年的合約，便會退位，外界也曾預期他只會在利物浦多留兩年，他道出自己改變心意的關鍵：「上次我續約時說到2024年便會走，其實是基於一份我生命中最重要的合約——跟我太太烏爾娜（Ulla）的婚約，這也是今次（續約）的關鍵。」

高普說出這個改變他心意的故事，「當時我們在廚房，坐在飯桌旁，烏爾娜說：『我不覺得我們2024年就會走吧』。我說，『什麼？』她再說：『真的不會（離開利物浦）吧，這關乎許多人啊』。」高普續道，自己留隊與否，關乎球會、也關許多他認識和不認識的人，妻子的兩句話的確激起了他留隊的想法。

高普的太太烏爾娜主動提出希望留在利物浦。（Getty Images）

然後，高普去找了另一位他認為「真的很重要」的人談談，正是副手連達斯（Pep Lijnders），「他是（我續約）的主要原因，因為他真的能為身邊人注入能量，這個人總是很有火，而我們的關係是遠超足球層面的，當他說，『好啊，我也留下來！』的時候，我們就決定會跟球會談談將來，所以，現在我就坐了在這裏。」

同一天，利物浦宣布連達斯和另一助理領隊卡維迪斯（Peter Krawietz），與教練團成員，也跟隨高普簽下新約，對於卡維迪斯，高普以「老夫老婦」形容。

高普（中）與兩大副手卡維迪斯（左）和連達斯（右）。（Getty Images）

若高普完成新合約，意味他會在利物浦執教足足11年之多，超越他在緬恩斯（8年）和多蒙特（7年）主帥時光，「這是一件大事，現在光是聽到，已令我覺得很驕傲了，我可不是常有這種感受呢。」他再次強調，自己續約的關鍵是太太：「最重要的是，我無法拒絕、也不想拒絕這機會，尤其是因為烏爾娜，她很愛利物浦的一切。若然她說：『老實說，我愛足球、也愛睇波，但其實我想回家了。』那我們就會回（德國），這是事實。我續約是因為她。」

若高普留效到完約，他將在利物浦執教11年之多。（Getty Images）

高普與紅軍的新合約到2026年才屆滿，他在訪問中也談及未來4年的計劃：「現在我們的陣容當然已非常好、也值得期待，但未來4年還有許多功夫要做，也許會有點改變、各種各樣的事。這不是什麼壞事，我們必定會有些轉變的，而且我想成為其中一份子。不止因為我很想留下來，但我自覺對利物浦的一切都必需負責任，首先要做的是贏下一場比賽。」