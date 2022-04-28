歐聯4強｜利物浦133秒連轟兩球挫維拉利爾 高普：未晉級不可鬆懈
撰文：趙子晉
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衝擊四冠王的利物浦，歐聯4強首回合在晏菲路主場出擊，全場佔盡優勢，結果由隊長佐敦軒達臣導致維拉利爾守衛「擺烏龍」，加上沙迪奧文尼近門快射建功，主場兩球淨勝「黃潛」。即使紅軍有兩球優勢，主帥高普坦言下回合依然不可鬆懈。
歐聯4強首回合，利物浦主場鬥由艾馬利領軍的維拉利爾，紅軍在數據取得壓倒性的優勢，全場逾7成的控球率及近20次攻門，惟上半場未能打破缺口，堤亞高艾簡達拿一記妙絕遠射中柱彈出。
利物浦換邊後先食詐糊，其後憑一個幸運入球開紀錄，隊長佐敦軒達臣右路落底傳中，剛好省中對方的艾斯度比倫，皮球直飛龍門，維拉利爾門將魯利掂到皮球照樣入網，53分鐘終開紀錄。利物浦入球一不離二，133秒後，「非洲孖寶」一次配合，被圍困的沙拿交出直線，文尼快對手門將一步篤入網內，55分鐘擴大領先至兩球，結果兩球淨勝「黃潛」。
首回合挾兩球優勢，利物浦似乎已半隻腳踏入決賽，主帥高普賽後直言不可鬆懈，「我對球隊今仗不論在進攻及防守方面都感到十分滿意，就算領先兩球，我們仍未晉級，下回合必須要交出相同高質素的表現。縱然維拉利爾落敗，但他們的踢法依然十分有紀律性，下仗是一個新開始，無論如何也是一場硬仗。」
利物浦打開紀錄一球，隊長佐敦軒達臣居功至偉，賽後坦言勝仗有時就需要這種運氣，「的確是有點運氣，皮球省中對手後剛好笠過門將，有時就需要這種運氣去擊敗防守嚴密的球隊，這個入球亦帶動現場的氣氛。」
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