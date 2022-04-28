歐聯︱利物浦爭四冠遇上齋戒月 兩招幫助文尼、沙拿保持狀態
撰文：吳慕兒
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利物浦力爭四冠王，關鍵時刻卻遇上伊斯蘭教齋戒月，陣中不止前線雙星沙拿、文尼是穆斯林，還有中場拿比基達以及年輕中堅干拿迪。
近期紅軍幾乎每周均有雙賽，頻密賽程和訓練，對他們是重大體能考驗。為免影響球隊，文尼與隊長軒達臣和主帥高普商量後，球隊想出兩招辦法幫助他們。
齋戒月在今年4月2日展開，利物浦遇上歐聯、英超和足總盃三線同時進行的頻密賽程，對一般球員而言已是難以負荷，更何況是穆斯林？
他們在齋戒月不能在日間進食，也不能飲水，這段期間文尼和沙拿踢足紅軍全部7場比賽，並維持佳態。文尼近仗轉踢正前鋒，在這7仗攻入5球，包括足總盃四強擊敗曼城時梅開二度，完全不覺日間禁食對他有影響。這位塞內加爾前鋒坦言，一切來得不易。
「齋戒月期間比賽和訓練均不容易，我們在齋戒月前，嘗試與隊長和領隊商量，或許我們可以將訓練日程調至早上。」文尼說，「如果能夠在上午練習，我們會輕鬆一點，之後可以有足夠時間回家休息。如果像之前那樣在下午2至3時才開始練習，便會很困難。教練同意了，一切變得輕鬆點，我們嘗試做到最好。」
由於比賽一般在下午3時30分上演，利物浦練習也安排在類似時間進行。不過高普領隊和隊長軒達臣均願意作出遷就，更改訓練日程，幫助陣中一班穆斯林球員維持佳態。
除了更改訓練時間，利物浦的營養師Mona Nemmer同樣功不可沒，文尼說，「我們跟營養師商量，比賽之前尤其重要，她確保我們在齋戒月能夠在遵守規定的同時吸取足夠營養，幫助我們令一切變得較容易。」
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