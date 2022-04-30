足球｜著名經理人拉奧拿病逝　數次誤傳死訊　兩天前澄清尚在人間

著名足球經理人拉奧拿（Mino Raiola）家人，本港時間晚上在其社交媒體公布其死訊。



拉奧拿家人聲明指，「拉奧拿在人生最後階段，對抗病魔仍有如在談判桌上為球員爭取最大權益一樣。我們一家深以拉奧拿為自豪。」

「拉奧拿一生通過其工作接觸很多人，並為現代足球歷史譄寫了新一章，他是為永不會被忘記。他一生致力讓足球界成為球員理想工作地方，畢生都保持這份熱情。感謝所有支持他的人。」

伊巴謙莫域為拉奧拿旗下管理球星之一。(Getty Images)

拉奧拿終年54歲，擁有荷蘭和意大利雙重國籍，他旗下管理的球員包括伊巴謙莫域、保羅普巴、米希達利恩，華拉堤、當拿隆馬、夏蘭特、巴洛特利等多名球星。

2016年8月，保羅普巴的以破世界紀錄轉會費回歸曼聯後，拉奧拿據悉獲得了普巴1.05億歐元轉會費中的2500萬歐元作為佣金。3年後，意大利足協一度暫停他經紀資格3個月，同年5月10日，在國際足協紀律委員會聽取了意大利足協的決定後，禁令被推廣至全球範圍。不過一個月後，原禁令在意大利聯邦上訴法院提出上訴成功，為期三個月的禁令被撤銷。

兩日前，多家意大利媒體報道稱拉奧拿已經病逝。隨後拉奧拿在個人社交媒體發文闢謠，稱「這是他們在4個月內第二次想殺死我」，並笑稱自己能「起死回生」。

僱用拉奧拿的歐洲球星（只列部分、按圖放大）