足球熱話｜金牌經理人拉奧拿再被誤傳死訊　皇馬跟車太貼中伏

金牌經理人拉奧拿的健康狀況令人關注，周四（28日）突然傳出他的死訊，球圈人士紛紛悼念這名經理人，豈料卻變成「大型炒車現場」。拉奧拿社交網站其後發文，澄清死訊，並直言4個月內兩度「被殺」。



現年54歲的知名足球經理人拉奧拿（Mino Raiola），近月傳出有健康問題，周四突然傳來噩耗，意大利傳媒驚傳這名金牌經理人與世長辭。拉奧拿死訊一出，震驚球圈，球圈人士紛紛致哀，皇馬官方亦有發文悼念，沒想到變成「大型炒車現場」。

拉奧拿死訊傳出後，皇馬隨即發文悼念，最終「炒車」收場。（Twitter截圖）

拉奧拿的社交網站其後發文闢謠，「為了一眾關注我身體狀況的人，我4個月內兩度『被殺』，我似乎有死過翻生的能力。」

拉奧拿社交網站發文反擊死訊。（Twitter截圖）

拉奧拿現時在米蘭一間醫院留醫，深切治療部主管醫生Alberto Zangrillo向意大利傳媒透露，收到不少電話查詢拉奧拿的狀況，直言他正在為自己的生命而戰鬥，並對這些查詢感到憤怒。拉奧拿的生意伙伴洛迪古斯（Jose Fortes Rodrigues）向荷蘭《ESPN》澄清死訊，但承認拉奧拿的情況不佳。

拉奧拿是球壇知名經理人，旗下有伊巴謙莫域﹑普巴及夏蘭特等多名球星，透過多宗重磅交易而賺得可觀的收入，《福布斯》估算拉奧拿的身家達6200萬鎊。

拉奧拿旗下擁有伊巴謙莫域等多名大名球星。（資料圖片／Getty Images）

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