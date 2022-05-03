【足球】歐洲五大聯賽入球轉化率達統計　孫興慜遠勝隊友哈利卡尼

歐洲五大聯賽接近「收咧」，除了冠軍盟主的誕生，神射手花落誰屬亦是球迷、球會及球探的焦點。數據網站《Squawka》統計了本賽季歐洲五大聯賽的射門數據，並找到僅兩名球員的入球轉化率達25%以上。



《Squawka》統計英超、西甲、德甲、法甲及意甲共有152名球員，在他們超過100次的非點球攻門中，發現入球轉化率最高的為多蒙特的夏蘭特。這名挪威射手159次射門取得41球，以25.8%成為五大聯賽之最，難怪豪門曼城及皇家馬德里也對他蠢蠢欲動。

多蒙特的夏蘭特159次射門取得了41球，以25.8%成為五大聯賽之最。（Getty Images）

緊隨其後的為熱刺孫興慜，140次射門中有35球進帳，以25%的入球轉化率成為英超最有效率球員。

第二的為熱刺孫興慜，140次射門中他有35球進帳。（Getty Images）

令人意外的是第三至第五位均與英超無關，拜仁慕尼黑前鋒利雲杜夫斯基以22.8%排名第三，摩納哥的禾蘭（Kevin Volland）以22.5%列第四，第五為22.1%、雷恩的馬田泰利亞（Martin Terrier）。

雷恩的馬田泰利亞為22.1%，列第五。（Martin Terrier）。

至於其他知名球星的入球轉化率，皇馬賓斯馬有18.1%，曼聯C朗則有14.5%，利物浦入球機沙拿得13.7%，隊友文尼則以0.1%緊隨其後。至於今季表現有所起伏的熱刺哈利卡尼，他僅得12.4%，遠遠不及好拍檔孫興慜。