【足球】車路士、曼城球迷上演街頭激戰　馬德里武裝警出動調停

歐聯8強次回合，英超雙雄車路士及曼城巧合地分別作客馬德里兩大球會，場內球員們連環激戰，場外球迷亦不甘示弱，上演街頭「大戰」。



車路士周三（香港時間13日）凌晨與皇家馬德里德激戰120分鐘最終憾負出局，反之曼城昨晚在火藥味十足的情況下與馬德里體育總會握手言和，以首回合的一球優勢打入8強。

車路士與曼城的球迷在市中心Mayor廣場發生大型衝突。（網上圖片）

適逢歐洲多國放寬入境限制，一眾英格蘭球迷當然紛紛飛抵馬德里觀戰，惟在車路士與皇馬賽事的當日，藍軍與曼城的球迷在市中心Mayor廣場發生大型衝突。

球迷先互相叫囂，其後更有人揮拳攻擊。（網上圖片）

據英國《每日郵報》所指，曼城與車路士球迷先互相叫囂，其後更有人揮拳攻擊。在網上流傳片中可見，場面一度混亂，並需當地武裝警介入調停，分開兩邊球迷。

Chelsea and Manchester City fans fighting in the streets of Madrid.



Wonder how @UEFA will respond to this. 🤔



pic.twitter.com/ULGALZgv0D — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 12, 2022

據悉馬德里市政府早已警告，多達8000名球迷將前往當地或出現風險危機，更點名Mayor廣場為高危區，結果一如所料。