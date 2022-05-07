英超｜車路士落實賣盤料月底完成　湖人道奇班主再接再厲得手

車路士的「油王」時代將於本月底告終。

球會今（7日）宣布找到新班主，由美國商人、NBA湖人班主托德波里（Todd Boehly）為首的財團，與車路士達成協議，從艾巴莫域治手上收購「藍戰士」。



車路士在聲明指波里，連同Clearlake Capital、 Mark Walter 及 Hansjoerg Wyss，跟球會談妥條款，新班主將斥資25億鎊收購球會股份。

波里（右）是新班主之一，他亦是NBA湖人、職棒大聯盟紐約道奇的班主。（Getty Images）

艾巴莫域治早前被英國政府制裁後，承諾會把賣盤的得益全數捐贈。故此，當英政府批准交易，該25億鎊將存入一個英國戶口並凍結。球會指監管機構若批准賣盤，預料可在5月底完成交易。

車路士球員與球迷，終可鬆一口氣。（Getty Images）

此外，車路士聲明指新班主承諾投資17.5億鎊，用於球場、青訓、女子隊及相關設施等。

車路士在油王手中贏盡榮譽，如今進入新時代。（Getty Images）

美國商人波里為一家跨國投資機構的創辦人，涉足行業多元化，包括傳媒、保險、房地產等。體育事業為其一大投資項目，他擁有NBA湖人、WNBA洛杉磯火花、職棒大聯盟（MLB）紐約道奇的股份。「新車主」之中，Mark Walter 與波里合作多時，亦是上述幾支球隊的班主。波里早對車路士感興趣，2019年曾提出以30億鎊收購，但被油王拒絕。

而另一名「新車主」瑞士慈善家Hansjoerg Wyss已經86歲，靠製造醫療機械起家，近年從慈善事業，關注環境、科研等方面。財經雜誌《福布斯》曾把他列為其中一名最慷慨的慈善家。

車路士在「油王」營運下，走到盛世。（Getty Images）

艾巴莫域治於2003年入主車路士，視如「親生仔」，大灑金錢，讓球隊躋身列強。車路士在「油王」時代贏盡英超與歐聯等重要錦標，出過不少著名球星。

惟今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，艾巴莫域治被指與俄總統普京關係密切，而遭英政府列入制裁名單，車路士頓時陷入困境。艾巴莫域治在開戰後已表明有意賣盤，英政府則限制他不得藉車路士牟利。球隊一度被禁賣門票，甚至比賽開支都受嚴格限制。