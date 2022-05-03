【英超】C朗IG感謝球迷不離不棄　「他們忍受了一個艱難的賽季」

昨晚曼聯3：0擊敗賓福特，以一場風光勝利告別今季最後一個主場賽事。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）賽後在社交媒體上致謝球迷，強調「我們的目標是一天比一天好。」



C朗昨晚又有斬獲後，61分鐘他於禁區被對手推跌，並親自操刀12碼得手，順利射入今季第18個英超入球。

英超聯賽，曼聯主場3:0大勝賓福特，C朗61分鐘他於禁區被對手推跌，並親自操刀12碼得手。(GettyImages)

值得一提，18個英超入球正是他在2008/09年球季的入球數目，可見這名37歲老將狀態依然火熱。

隨後C朗也在社交網絡發文，感激球迷一整季的支持，他表示：「再一次，我們獲得來自看台的巨大支持。讓我們利用在奧脫福最後一個主場機會，感謝我們了不起的球迷，他們在我們身邊忍受了一個艱難的賽季，從未想過拋棄。」

C朗射入今季第18個英超入球，與他在2008/09年球季的入球數目一樣。（Getty Images）

C朗最後再重申，錦標依然是曼聯目標：「你們的支持對我們來說意味整個世界，我們的目標是一天比一天好，這樣我們才能實現所有人的願望：為曼聯贏得榮耀！」