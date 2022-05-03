英超｜卡雲尼今夏離隊與C朗有關　《鏡報》：他感到被球會背叛

曼聯來季「大換血」已成定局，不少老將昨日在3：0擊敗賓福特亦有上陣，在今季最後一場主場賽事，向奧脫福球迷致謝及送別。於75分鐘入替艾蘭卡的卡雲尼（Edinson Cavani），賽後就遭媒體爆出，他今夏離隊的原因與C朗有關。



阿積士教練坦赫格（Erik ten Hag）下季「入魔」，各界紛紛猜測他能否為曼聯平亂、清洗「毒瘤」，然而一眾約滿的老將如桑馬達及尼曼查馬迪均獲正選上陣，同樣約滿在即的卡雲尼，則在75分鐘後備入替。

卡雲尼的合約在6月到期，據《鏡報》指該射手已把心一橫決定離開英國。（Getty Images）

效力曼聯兩年的卡雲尼，今夏鐵定離隊，據英國媒體《鏡報》指，這名烏拉圭前鋒不滿球隊當日簽下C朗的決定。去季尾卡雲尼已有離隊念頭，但被當時的主帥蘇斯克查勸服，終選擇留隊。報道指曼聯當時向卡雲尼承諾，不會簽下其他前鋒，惟就在續約後，曼聯卻簽下C朗，卡雲尼感到被球會背叛了。

曼聯簽下C朗，此令卡雲尼感到被球會背叛了。（Getty Images）

在C朗加盟後，今季卡雲尼只上陣17次，僅7次正選，交出了兩入球及一助攻，與他在上個賽季的39場比賽中攻入17個入球相比，相差甚遠。

今季卡雲尼只上陣17次，僅7次正選，攻入了兩球及一助攻。（Getty Images）

卡雲尼的合約在6月到期，據《鏡報》指該射手已把心一橫決定離開英國，並考慮轉投阿根廷的小保加。