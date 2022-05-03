足球︱堅尼嚴選曼聯英超最佳11人碧咸上榜　簡東拿、史高斯無份

曼聯今季表現再次令球迷失望，不少擁躉都無眼睇，現役陣容乏善可陳，倒不如懷舊一下。

紅魔鬼一代隊長堅尼（Roy Keane）嚴選曼聯英超年代最佳11人，碧咸、傑斯、C朗拿度均榜上有名，傳奇地位獲公認的簡東拿、史高斯、里奧費迪南以至他本人，卻全部無份。



堅尼選出曼聯英超年代最佳陣容，曾跟他共事的碧咸、傑斯均榜上有名。（Getty Images）

堅尼選出曼聯英超最佳11人陣容（4-4-2）：

門將：舒米高

後衛：艾雲、史譚、巴里斯達、加利尼維利

中場：傑斯、恩斯、白賴仁笠臣、碧咸

前鋒：朗尼、C朗拿度



不計前嫌門將選舒米高

堅尼在天空體育王牌足球節目《Monday Night Football》中，分享他心目中的曼聯英超最佳陣容，「我不想令我的隊友失望，可是我必須省去一些出色的球員。」

出乎意料地，門將方面他選擇了球場內外均與他不咬弦的舒米高（Peter Schmeichel），「雲達沙真的十分接近。每當門將作出撲救，獲得的讚美實在太多。我必須要選舒米高，因為他真是非常非常出色——不是每個人想像那樣好，但已是十分好。」他直言與舒米高絕對不是最好朋友，惟他跟所有隊友一樣極度尊敬對方，「他曾屢次製造出重大時刻，幫助我們力保大戰勝果。」

堅尼與舒米高無論在球場內外均不咬弦，不過選擇曼聯英超最佳11人時，點出對方名字。（Getty Images）

中堅位置最難揀

他讚揚，每場比賽前只要看到舒米高守龍門，便會想：「我們有機會贏」，「他交出表現，幫我們贏得錦標。」

傳奇領隊費格遜為曼聯開創的黃金年代，好球員比比皆是，堅尼認為中堅位置最難取捨，「里奧（費迪南）很優秀，布魯士性格突出，我就是不能拿走史譚。他上陣次數不及其他人，但他高大、強壯、勇敢、單對單防守極為出色。」

他甚至認為史譚沒有真正弱點，「頭頂、腳踢、閱讀球賽樣樣皆能，我跟他很合得來。」另一個位他留給巴里斯達，「我會說是里奧和巴里斯達之間選一個，里奧顯然是個非常好的運動員，閱讀球賽能力卓越，不過我與巴里斯達的關係亦不錯。」

曼聯歷年擁有多個頂級中場，堅尼私心選擇偶像笠臣（左）。（Getty Images）

中場私心選偶像

其實中場方面，一樣眼花撩亂。他沒有選合作年期更長的史高斯和畢特，也沒有揀自己，而是選擇再上一代的白賴仁笠臣和恩斯。他承認擔心此舉會令前隊友不高興，笠臣是他的偶像，「我一定不會選自己，笠臣一定要揀。他充滿勇氣，在球隊不是最理想的狀態下為曼聯射入不少重要入球。我在森林時曾數次跟他對戰，那實在很困難，因為他很頑強。他一定要入選，白賴仁是曼聯偉大球員。」

餘下一個位略過史高斯和畢特，堅尼直言有難度，只是恩斯的統治力讓他更欣賞，「選恩斯是基於我加盟曼聯首季，我們成為雙冠王，他在中場踢得很出色。他有頭槌、能防守、也能取得入球，而且我很享受跟他在一起。」左、右兩翼沒有懸念，左傑斯、右碧咸，湊成黃金中場線。

堅尼與朗尼縱有代溝，他仍將對方選入曼聯英超最佳陣容。（Getty Images）

唯一入選的現役曼聯球員，是37歲的C朗拿度。「當他17歲時，我們是否人人認為他能走得那麼遠？不是。不過我們全部人一致覺得，他有機會成為其中一位史上最佳球員。」

前鋒另一席位，堅尼棄簡東拿，選朗尼，「簡東拿是曼聯一個出色球員，要忽略他令我不開心。」堅尼與朗尼年紀相差14年，每天合作充滿代溝，曾發生不愉快的遙控器爭奪事件，他公私分明地說，「你說是知道他會成為一個頂級球員。」