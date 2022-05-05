英超｜曼聯球迷空歡喜一場 C朗澄清沒有說過「我未玩完」
撰文：楊宇翹
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周一曼聯英超3：0大勝賓福特，期間鏡頭影到球星C朗拿度唸唸有詞，不少網友幫忙讀唇，並解讀為「我未玩完」(I'm not finished)。
疑似「我未玩完」的口形，讓不少球迷以為這名球星暗示留隊，惟一日後他本人在網上否認此事。
在一個Instagram粉絲帳號，分享了「我未玩完」的消息帖，此帖引來C朗本尊留言，並澄清「我沒有這樣説過」。
37歲的C朗今季回歸曼聯後，各賽事貢獻24個入球，乃為隊中神射手，亦證明年齡不是界限。縱然他合約下年才到期，為曼聯很大機會無緣來季歐聯，故盛傳C朗或提早今夏離隊。然而他澄清沒有說過「我未玩完」一事，令紅魔球迷空歡喜一場，亦再次引起猜測離隊可能。
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