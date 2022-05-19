卡塔爾世界盃｜意大利出線希望落空　意足總主席：FIFA已落閘

世界盃南美洲區出線隊伍之一厄瓜多爾，被指在外圍賽上陣的球員違規。國際足協接獲投訴，正在處理。傳聞指多支出局球隊均有機會遞補，包括在歐洲區附加賽出局的意大利。

不過意大利足總主席格雲拿（Gabriele Gravina）表明「諗都唔使諗」。格雲拿在國家聯邦會議上被問及，意大利會否有機會重奪決賽周資格，他斬釘截鐵表示無機會。



格雲拿稱意大利足總已向國際足協查詢，回覆為完全無機會，「歐洲區有13席，全部決出。南美區有空缺，亦只會由南美國家取得」。

格雲拿證實了這個消息：意大利遞補無望。（Getty Images）

事件源於智利投訴，厄瓜多爾守衛卡斯迪路（Byron Castillo）虛報出生日期與地點，並指他實際於哥倫比亞出生。他為厄瓜多爾出戰8仗外圍賽，有份助厄國取得第四名出線。

文仙尼領軍捧走歐國盃，卻未能領軍出線世界盃。（Getty Images）

若然因此褫奪厄瓜多爾的決賽周資格，排在五、六名的秘魯及哥倫比亞，均有機會受惠。不過，另一看法是空缺將按照世界排名而遞補，意大利正是出局球隊中排名最高一隊。