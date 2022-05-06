卡塔爾世界盃｜智利投訴厄瓜多爾派違例球員　或被取消參賽資格

卡塔爾世界盃決賽周將在今年11月上演，參賽隊伍大致塵埃落定。無緣決賽周的智利，突然向國際足協（FIFA）提出上訴，指厄瓜多爾選用違規球員，並要求取消資格。



厄瓜多爾以第4位完成南美洲區世盃外，順利取得卡塔爾世界盃的入場券，不過如今卻惹起爭議。智利足總突然向國際足協投訴，指出厄瓜多爾在世盃外期間，疑有使用違規球員之嫌。

智利足總矛頭指向守衛卡斯迪路（Byron Castillo），展示這名厄瓜多爾球員實質是哥倫比亞出生，而非厄瓜多爾人。哥倫比亞記者Sebastián Bejarano透露，文件指卡斯迪路的出生年份是1995年，而非現時的1998年。根據國際足協的規例，一旦選用不及規格的球員，最高刑罰可以取消出賽資格。

智利在南美洲區世界盃外圍賽以第7位完賽，即使投訴得直，未知智利能否得益。

世界盃分組賽賽程一覽 揭幕日黃金時段睇英格蘭 附香港開波時間

世界盃抽籤｜結果一覽 英格蘭抽上籤 西班牙與德國齊入死亡之組

卡塔爾世界盃分組抽籤結果：

A組：卡塔爾（主辦國）、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、歐洲區附加賽勝方

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、洲際附加賽勝方（亞洲及南美）、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、洲際附加賽勝方（大洋洲及中北美）、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國



英超第36輪直播賽程：

英超第36直播賽程（01美術製圖）

更多卡塔爾世界盃相關報道：