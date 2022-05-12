卡塔爾世界盃︱厄瓜多爾涉偽造文件或DQ 南美席位意大利都有份爭
撰文：袁志浩
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世界盃決賽周今年11月於卡塔爾舉行，賽事已完成分抽籤，大部份參賽球隊亦早落實。南美區之中，厄瓜多爾以外圍賽第四名身份取得入場券，日前卻被失落決賽周資格的智利投訴，事件鬧上國際足協。
智利投訴厄瓜多爾在世盃外期間，疑似選用違規球員，更直指厄軍守衛卡斯迪路（Byron Castillo）涉嫌偽造國籍。
智利指出，卡斯迪路實際上於1995年7月25日生於哥倫比亞，但厄瓜多爾足協卻偽造文件，稱他在1998年11月10日生於該國，因此認為卡斯迪路不符合代表厄瓜多爾參賽的資格，要求將厄軍踢出世界盃。
國際足協周三（11日）發表聲明，表示接納投訴並展開調查，原因是卡斯迪路在今屆世盃外共上陣8場，若投訴屬實，對最終席位分配有重要影響。「厄瓜多爾足總和秘魯足總，需向國際足協紀律委員會提供今次事件的資料及表達其立場，更多細節將在適當時候公布。」
假如投訴成立，根據國際足協規例，厄瓜多爾或會被褫奪世界盃席位。最有機會遞補的，自然是原先南美區外圍賽第五名的秘魯；而本身第六名的哥倫比亞，亦會補上跟阿聯酋及澳洲的勝方踢附加賽。
但明明投訴的是智利，究竟他們如何獲益？原來，智利的如意算盤，是希望國際足協把卡斯迪路有份出場的全部8場世盃外，全數判罰厄瓜多爾落敗，這樣的話智利就可以多拿5分，從而升上南美區第四名，取得直接晉級資格。
至於爆冷不敵北馬其頓出局無緣世界盃的應屆歐國盃盟主意大利，同樣對席位虎視眈眈。
意媒《羅馬體育報》報道，國際足協有機會直接把厄瓜多爾踢出世界盃，而不是取消厄軍在南美區外圍賽的積分及席位。如是者騰出的參賽資格，就會按照國際足協現時世界排名高低頂替；而意大利正正在所有無緣世界盃的國家隊中排名最高，或會因此受惠。
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