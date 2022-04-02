世界盃分組形勢詳解｜葡萄牙小組充滿恩怨情仇　英格蘭其實好凶險

卡塔爾世界盃完成分組賽抽籤，哪一個世界盃小組的形勢最緊湊刺激？哪一組才是你心目中的世界盃「死亡之組」？以下將簡評8個小組的形勢。



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A組：卡塔爾（51）、荷蘭（10）、塞內加爾（20）、厄瓜多爾（46）

荷蘭簡直鴻運當頭！他們雖被列為第2檔球隊，成功避開所有世界排名前10位的種子隊，抽中了東道主卡塔爾。按實力，A組呈現一強三弱的格局，在經驗豐富的雲高爾帶領下，荷蘭不難以首名晉級。難忘雲高爾運籌帷幄，在2014年領荷蘭得季軍。

荷蘭由經驗豐富的雲高爾領軍。（Getty Images）

餘下3隊中，塞內加爾實力較強，大部分球員在歐洲頂級聯賽落班，有利物浦前鋒沙迪奧文尼掛帥以及車路士的艾度亞文迪把守最後一關，這支非國盃盟主值得被看高一線。再者，能夠避開最強的種子隊，對於第3檔的塞內加爾而言，也是個爭取次名出線的好機會。

塞內加爾有車路士門將文迪把關。（Getty Images）

卡塔爾佔天時及地利，在「三弱」當中賽程最有利，他們會先對厄瓜多爾及塞內加爾，最後才對實力最強的荷蘭。若果荷蘭首兩戰全勝提早晉級，說不到會留力派副選，到時卡塔爾可能偷雞搶到分。

英格蘭被編入B組，同組球隊都是實力分子。（Getty Images）

B組：英格蘭（5）、美國（15）、伊朗（21）、烏克蘭（27）/蘇格蘭（39）/威爾斯（18）

如果要在今屆世界盃找一組4隊實力最接近的「死亡之組」，很可能是B組。如果烏克蘭或威爾斯晉身決賽周，這是唯一一組全部4支球隊世界排名皆在30名以內；若是威爾斯晉級的話，世界排名最低的一隊會是排21位的「亞洲一哥」伊朗。

英格蘭是B組實力較強的隊伍，雖然他們在2018年的友賽曾以3：0大勝美國，但在2010年世界盃，兩隊踢成1：1，數到1950年世界盃，美國更加贏過英格蘭1：0。

伊朗是亞洲排名最高的球隊。（Getty Images）

這組的國際關係相當精彩，英、美是長久以來的盟友，至於美國及伊朗就在國際關係上緊張。英美大戰以外，美伊大戰也是這一組的焦點，兩隊在1998年世界盃曾經交手，當年伊朗贏美國2：1。

3支爭取透過附加賽晉級的球隊也是各有故事，如果蘇格蘭或威爾斯晉級，就會跟英格蘭上演英國內訌；若果晉級的是烏克蘭，更加會成為全球焦點，因為他們陷入俄烏戰事之中。

阿根廷抽到上籤，相信可以首名晉級。（Getty Images）

C組：阿根廷（4）、墨西哥（9）、波蘭（26）、沙特阿拉伯（49）

C組的形勢明朗，有美斯坐鎮的阿根廷獨大，如果正常發揮的話，可以輕鬆晉級淘汰賽。與阿根廷實力較接近的是墨西哥，但墨西哥應該是阿根廷最想遇上的第2檔球隊，因為他們素來剋住對方。上次阿根廷不敵墨西哥，已經是2004年的美洲盃。阿根廷近3次友賽墨西哥全勝，保持不失球，而在2010年世界盃，阿根廷曾以3：1輕取墨方，在2006年世界盃，阿根廷就加時贏2：1。

羅拔利雲度夫斯基要在大賽證明自己的實力。（Getty Images）

這一組的焦點相信是阿根廷對波蘭一戰，34歲的美斯與33歲的羅拔利雲度夫斯基正面交鋒。最近3屆的世界足球先生，利雲度夫斯基贏了2次，美斯就贏1次。美斯在世界盃歷來19戰得入6球，利雲度夫斯基就需要在國際大賽證明自己的入球能力，尤其是波蘭在去年歐國盃分組賽包尾出局，他要證明自己不是個大賽腳軟的球員。

沙特阿拉伯向來是世界盃的陪跑分子，估計今屆也不例外，但看看這屆在中東舉行的世界盃，會不會為他們增點少許地利優勢。

法國在上屆世界盃分組賽也是遇上丹麥。（Getty Images）

D組：法國（3）、丹麥（11）、突尼西亞（35）、澳洲（42）/阿聯酋（68）/秘魯（22）

衛冕的法國被編入D組，同組最強的對手是丹麥。丹麥是法國在世界盃最喜歡的對手，不是因為法國穩操勝券，而是法國在上屆及1998年贏得冠軍時，剛巧在分組賽也是遇上丹麥。一不離二，二不離三？與丹麥同組，會否象徵法國今屆又有望登頂？兩隊相當有緣分，在歐國聯也是同組，兩人在世界盃交鋒前會在歐國聯先鬥兩次。

抽入D組，對丹麥都算是好籤，雖然跟法國實力上有差距，但他們亦明顯強於第3、4檔的隊伍，突尼西亞向來是陪跑分子，之前每屆都在分組賽止步。另外，爭取透過洲際附加賽晉級的澳洲、阿聯酋及秘魯，在實力上都比不上丹麥。正路的話，法國可望與丹麥攜手晉級。

西班牙對德國會是分組賽最令人期待的戲碼。（Getty Images）

E組：西班牙（7）、德國（12）、日本（23）、哥斯達黎加（31）/新西蘭（101）

外界都說E組是「死亡之組」，因為齊集西班牙及德國兩大勁旅，將爆發分組賽最精彩的大戰。不過，一組是有兩隊晉級的，西班牙跟德國不用爭個你死我活，他們是可以齊齊出線，而且另外兩支球隊的實力明顯差一截，形成兩強兩弱之勢，甚至稱得上為最沒有懸念的一組。

要跟德國及西班牙鬥，日本晉級難度極高。（Getty Images）

日本可能是今屆抽籤最失望的球隊，如果籤運不是太差，他們本是有實力入16強甚至可以更進一步往8強的。怎料，他們的籤運差無可差，頭兩檔的球隊竟然是西班牙及德國，論踢技術足球，日本很難是歐洲兩雄的對手。如果洲際附加賽的勝方是哥斯達黎加，這一隊有力跟日本爭一爭小組第3名；如果是新西蘭晉級的話，都幾乎可以肯定包尾，日本就排第3位。

比利時籤運都幾好，相信在F組晉級機會很大。（資料圖片）

F組：比利時（2）、克羅地亞（16）、摩洛哥（24）、加拿大（38）

比利時是F組最強的球隊，如無意外可以首名晉級，他們在去年的友賽曾以1：0擊敗克羅地亞，而在2013年的世界盃外圍賽，比利時亦贏過2：1。雖然克羅地亞以世界排名計在組內僅次比利時，但摩洛哥及加拿大都有力挑戰次名席位。

加拿大近年進步神速，今屆外圍賽更加壓倒美國及墨西哥，取得中北美洲及加勒比海區的首名，事隔36年再闖決賽周。加拿大多名小將冒起，球隊年輕有活力，說不到可以創造奇蹟。

加拿大日前在世界盃外圍賽大勝牙買加，獲得決賽周資格。（美聯社）

加拿大主帥靴特文說：「我們很滿意抽籤，就是想抽中強隊，確保我們可以冷門姿態出戰，也好考驗一下我們的實力。摩洛哥也是一支優秀的球隊，我們不會輕視的。我們沒有壓力的，無畏無懼，看看有沒有可能把握機會，寫下一個世界盃黑馬的故事。」

巴西上屆同組也遇過塞爾維亞。（Getty Images）

G組：巴西（1）、瑞士（14）、塞爾維亞（25）、喀麥隆（37）

剛升上世界排名第1的巴西，在G組實力超群，如果巴西發揮水準，不難首名晉級。再者，對巴西而言，對手看來有點熟悉，全部是近屆世界盃分組賽的老對手。在2018年，巴西在分組賽正與瑞士及塞爾維亞同組，當年首戰與瑞士賽和1：1，接着贏塞爾維亞2：0。在2014年，巴西就遇上喀麥隆，當年大勝對手4：1。

巴西在2014年世界盃遇過喀麥隆。（Getty Images）

由於疫情及歐國聯，巴西近3年未有約戰歐洲球隊，剛好在分組賽遇到他們在世界盃最熟悉的歐洲對手，正好寓賽於操，以準備在淘汰賽面對更強的歐洲球隊。

G組的小組次名有懸念，瑞士、塞爾維亞及喀麥隆都有機會。在最後一輪，塞爾維亞會硬撼瑞士，說不到是關係次名晉級的生死戰，而喀麥隆到時面對可能提早晉級的巴西，會不會有機會偷雞？

葡萄牙上屆世界盃正是被烏拉圭淘汰，今屆兩隊同組。（Getty Images）

H組：葡萄牙（8）、烏拉圭（13）、韓國（29）、加納（60）

講形勢、比實力前，不得不提這一組有很多恩怨情仇。在上屆世界盃16強，正是烏拉圭淘汰了葡萄牙。更令人難忘的是2010年世界盃8強，烏拉圭與加納法定時間踢成1：1，蘇亞雷斯在最後階段故意手球，擋出加納的攻門被逐，但加納的基恩12碼「宴客」，令比賽進入互射12碼，最終烏拉圭晉級4強。

2010年世界盃8強，蘇亞雷斯用手撲出加納的攻門。（Getty Images）

加納足總主席奧拉古（Kurt Okraku）表示摩拳擦掌，要向烏拉圭還以顏色，他說：「我們相信這是報仇的時間。那場比賽，我們明顯應該是勝方，但蘇亞雷斯竟然犯手球撲救。能夠讓我們再遇他們，實在有趣！」當年的主角的蘇亞雷斯，相信都會出戰今屆比賽。

另外在2002年世界盃，韓國與葡萄牙同組，最後一分組賽韓國以1：0贏葡萄牙，將對方踢出局，而韓國就晉級淘汰賽。

在H組，葡萄牙及烏拉圭實力較強，正路的話他們會攜手出線，但韓國有大熟大勇的孫興慜，絕對有力爭奪一個出線席位。C朗拿度、蘇亞雷斯及孫興慜三大射手同組，也是H組的焦點。