世界盃｜俄羅斯足總撤回上訴 肯定無緣決賽周
撰文：顏銘輝
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國際體育仲裁法庭表示，俄羅斯撤回被逐出世界盃外圍賽的上訴，這代表俄羅斯肯定緣盡今年底的卡塔爾世界盃決賽周。
俄烏戰爭爆發後，國際足協及歐洲足協對俄羅斯足球實施多項制裁，包括禁止俄羅斯國家隊出戰國際賽，包括世界盃外圍賽，變相將俄羅斯逐出今屆世界盃。在制裁前，俄羅斯晉級世界盃歐洲區附加賽準決賽，本身要對波蘭；在制裁後，波蘭直入附加賽決賽，跟住擊敗瑞典，獲得決賽周資格。
俄羅斯足總曾向國際體育仲裁法庭上訴，但國際體育仲裁法庭最新表示，俄方已經撤回上訴，這意味住俄羅斯肯定無緣卡塔爾世界盃。
雖然俄羅斯放棄爭取世界盃資格，但報道指他們仍極力爭取恢復其他體育賽事的參賽權。
其他對於俄羅斯的足球制裁包括，歐洲足協禁止俄羅斯女足參與今年的女子歐國盃，莫斯科斯巴達被逐出歐霸盃淘汰賽，歐聯決賽場地由聖彼得堡遷至巴黎。
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