德甲｜多蒙特突炒教練　新帥人選竟是死忠球迷　曾臨危受命下捧盃

撰文：高詩琦
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多蒙特雖被譽為「造星工廠」，但近10年一直無緣德甲冠軍。
今夏賣走艾寧夏蘭特（Erling Haaland）後，多蒙特銳意重建，除了連環簽入多名新球員，今日（20日）更突然炒掉執教僅一季的主帥馬高羅斯（Marco Rose），盛傳曾在高普麾下工作、早年以暫代主帥身份領軍捧盃的伊甸泰錫（Edin Terzic）將回歸「坐正」。

多蒙特今日突發表聲明，表示周四（20日）馬高羅斯、行政總裁華斯基、體育總監基爾和外部顧問森馬一同「仔細地分析了整個球季後，球會決定向前進發，祝願馬高羅斯在下一份工作有好發展」。

多蒙特宣布解僱羅斯：

消息雖來得突然，但多間德國媒體都指多蒙特已定好接替的人選——伊甸泰錫，《圖片報》報道指，只待落實細節，泰錫便會正式上任。

39歲的泰錫並沒有正式出任頂級聯賽球隊主帥的經驗，他的履歷卻令人印象深刻：曾是會親身到西法倫球場觀賽的多蒙特球迷，他在2010至2013年加入愛隊工作，出任球探及青年隊助教，直接向當時的一隊主教練高普匯報，其後，泰錫曾轉到土耳其超聯的比錫達斯，出任時任主帥比歷（Slaven Bilic）的副手，其後再隨他轉到英超的韋斯咸，直至2017年比歷遭解僱為止。

泰錫分享昔日在西法倫睇波的照片。（Instagram）

泰錫其後到英格蘭就讀及考獲歐洲足協專業級教練牌照，因而取得在頂級聯賽執教的資格，並在2018年回歸多蒙特，職位「三級跳」成為當時主帥法夫利的助教，這次回歸，亦令他迎來人生最大轉捩點、也是最神奇的經歷。

2020年12月，法夫利被炒，泰錫出任暫代主帥，沒有執教經驗的他竟領當時士氣低迷的多蒙特踢出佳績，從中游開始一舉以第3名完成聯賽，更奪得德國盃冠軍，當時多蒙特早已決定翌季由羅斯出任主帥，但仍向泰錫委以重任，讓他出任技術總監，如今終於有機會成為明正言順的主帥。

多蒙特球迷出身的泰錫（左三）出任暫代主帥半季，竟領軍奪得歐聯資格兼贏得德國盃冠軍。（Getty Images）

從身為球迷到「坐正」出任正式主帥，泰錫可說夢想成真。不過多蒙特自高普在2015年離隊後，已是第6次易帥；而泰錫此前執教短短半季已有好表現，球迷自然對他期望甚高，他又能否成為領多蒙特重返頂峰的那一位？

多蒙特已為新球季簽入4名球員，另有一人盛傳即將加盟：

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