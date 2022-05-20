德甲｜多蒙特突炒教練　新帥人選竟是死忠球迷　曾臨危受命下捧盃

多蒙特雖被譽為「造星工廠」，但近10年一直無緣德甲冠軍。

今夏賣走艾寧夏蘭特（Erling Haaland）後，多蒙特銳意重建，除了連環簽入多名新球員，今日（20日）更突然炒掉執教僅一季的主帥馬高羅斯（Marco Rose），盛傳曾在高普麾下工作、早年以暫代主帥身份領軍捧盃的伊甸泰錫（Edin Terzic）將回歸「坐正」。



多蒙特今日突發表聲明，表示周四（20日）馬高羅斯、行政總裁華斯基、體育總監基爾和外部顧問森馬一同「仔細地分析了整個球季後，球會決定向前進發，祝願馬高羅斯在下一份工作有好發展」。

多蒙特宣布解僱羅斯：

BVB and Coach Marco Rose end their relationship.



Following an intensive season analysis on Thursday, including Rose, Watzke, Zorc, Kehl, and Sammer, the club has decided to move forward, and wishes Marco Rose the best of luck in his next opportunity 👏 pic.twitter.com/xpz6eBjS8T — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 20, 2022

消息雖來得突然，但多間德國媒體都指多蒙特已定好接替的人選——伊甸泰錫，《圖片報》報道指，只待落實細節，泰錫便會正式上任。

39歲的泰錫並沒有正式出任頂級聯賽球隊主帥的經驗，他的履歷卻令人印象深刻：曾是會親身到西法倫球場觀賽的多蒙特球迷，他在2010至2013年加入愛隊工作，出任球探及青年隊助教，直接向當時的一隊主教練高普匯報，其後，泰錫曾轉到土耳其超聯的比錫達斯，出任時任主帥比歷（Slaven Bilic）的副手，其後再隨他轉到英超的韋斯咸，直至2017年比歷遭解僱為止。

泰錫分享昔日在西法倫睇波的照片。（Instagram）

泰錫其後到英格蘭就讀及考獲歐洲足協專業級教練牌照，因而取得在頂級聯賽執教的資格，並在2018年回歸多蒙特，職位「三級跳」成為當時主帥法夫利的助教，這次回歸，亦令他迎來人生最大轉捩點、也是最神奇的經歷。

2020年12月，法夫利被炒，泰錫出任暫代主帥，沒有執教經驗的他竟領當時士氣低迷的多蒙特踢出佳績，從中游開始一舉以第3名完成聯賽，更奪得德國盃冠軍，當時多蒙特早已決定翌季由羅斯出任主帥，但仍向泰錫委以重任，讓他出任技術總監，如今終於有機會成為明正言順的主帥。

多蒙特球迷出身的泰錫（左三）出任暫代主帥半季，竟領軍奪得歐聯資格兼贏得德國盃冠軍。（Getty Images）

從身為球迷到「坐正」出任正式主帥，泰錫可說夢想成真。不過多蒙特自高普在2015年離隊後，已是第6次易帥；而泰錫此前執教短短半季已有好表現，球迷自然對他期望甚高，他又能否成為領多蒙特重返頂峰的那一位？

多蒙特已為新球季簽入4名球員，另有一人盛傳即將加盟：