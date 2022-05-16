足球熱話｜夏蘭特多蒙特告別戰後繼續狂歡　直落夜店消遣毫無架子

夏蘭特今夏轉投曼城，這名挪威神鋒在德甲告別戰，為多蒙特射入追平一球，結果球隊以2：1反勝哈化柏林，以一場勝仗告別「蜜蜂兵團」。球季已完，夏蘭特轉往另一場，更與球迷們狂歡慶祝。



多蒙特在今季德甲煞科戰，季尾離隊的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）攻入12碼扳平，加上後備入替的新星莫高高建功，順利以2：1在主場反勝哈化柏林。

兩大射手告別禮 夏蘭特獲盛大送行 利雲強忍淚水求轉會

夏蘭特多蒙特告別戰獻入球追平 17歲新星入替絕殺反勝

夏蘭特12碼中鵠，為多蒙特追成平手。（Getty Images）

多蒙特賽前向夏蘭特送上花束及紀念品，這名挪威射手特意親自走向西法倫球場的南看台，向主場球迷致意，其後更在社交網站發文，直言在多蒙特的日子，將會成為他畢生難忘的片段，永遠不會忘記。

夏蘭特短短兩年半已在多蒙特球迷心目中有特別地位，他在隊友陪伴向球迷告別。（Getty Images）

在夏蘭特心目中「必需親眼看」的多蒙特「黃牆」：

道別多蒙特的「黃牆」後，夏蘭特更與多蒙特球迷來個非一般接觸。球季告一段落，夏蘭特賽後前往夜店消遣，絕無架子，與同場的球迷們打成一片，網上流傳一段夏蘭特跳舞的短片。

有趣的是，就算去夜店，夏蘭特未有刻意打扮，反而穿上多蒙特的運動服，同場人士簇擁着他，並聞歌起舞，但夏蘭特依然保持冷靜，面無表情地跳舞，與在場人士大相逕庭。

Haaland after his last Dortmund game yesterday 😭😭😭😭😭😭😭 i love this guy pic.twitter.com/CzD4kzf0qV — yas (@dortmundsyas) May 15, 2022

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