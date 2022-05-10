足球轉會｜多蒙特搶贏曼聯　連環簽入新星建立「後夏蘭特時代」

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）加盟曼城在即，這位挪威前鋒自2020年1月首次為多蒙特上陣以來，88戰攻入85球，相當驚人。

然而多蒙特行政總裁華斯基對於這位21歲神鋒離隊毫不在乎，揚言: 「這就是我們的方針。」這支德甲勁旅，也已連簽多位新星。



華斯基近日接受《CNN》訪問，被問及失去夏蘭特後多蒙特會如何自處，他卻顯得毫不在乎：「有些球員踢了7、8年後離隊，我也會很傷感，例如曉姆斯在2016年轉會，令我十分感觸。但有些球員在多蒙特只踢了1至3年，感情不是太深厚，足球員就是有出有入的，若他們想走，OK。」

曉姆斯曾離開多蒙特轉投拜仁慕尼黑，後又回歸。（Getty Images）

「我們100%會找到下一個」

《CNN》指，訪問當日（4月26日）華斯基坦承還未知道夏蘭特是否肯定今夏離隊，但也直言：「我們（多蒙特）113年來都在踢波，當中有111年我們在沒有夏蘭特的情況下踢波。利雲度夫斯基在2014年離隊後，我們也一直如常踢波，然後就來了奧巴美揚，他走後，夏蘭特又來了。若他要走，我們100%會找到下一個。」

奧士文尼迪比利在多蒙特僅踢了一季，便以逾億歐元轉投巴塞隆拿，華斯基直言是「好交易」。（Getty Images）

低買高賣百發百中

多蒙特頻頻變賣主力卻也屢次低買高賣，更連環將多名年輕球員培育成最炙手可熱的球星，由馬里奧葛斯、羅拔利雲度夫斯基、奧士文尼迪比利、基斯甸佩利錫、查頓辛祖到艾寧夏蘭特，全都是多蒙特趁年輕時低價簽入、或是自己青訓系統的出品，最終均成為獨當一面的球星，加盟最大的球會。

華斯基大談多蒙特的「生存之道」：「這是我們唯一的辦法，因為當球員表現很好，我們就要對抗超級豪門，他們的背後往往是寡頭或是阿拉伯國家資金，我們根本毫無勝算。」

多蒙特CEO華斯基直認搶不贏豪門，但能吸引年輕球員加盟。（Getty Images）

年輕球員最佳中轉站

「不過，若是要爭奪一個18歲球員，那我們就能贏，祖迪比寧咸就是好例子，他想來多蒙特踢波，因為我們總是有8萬名球迷入場，氣氛超好，而且球會很擅長為年輕球員規劃。這就是我們的生存方式。而且我們的球探部門很出眾，他們每天都在發挖年輕球員。」

「但更重要的是，當簽到了球員，就要好好栽培他們，在這裏，很多時候都成功。」

多蒙特陣中仍不乏年輕球星，18歲的祖迪比寧咸或會成為下一個「輸出」的巨星。（Getty Images）

「我們只想去多蒙特」

如此方針及成功案例，多蒙特吸引到不少年輕球星。在夏蘭特通過曼城體測同日，「蜜蜂兵團」十分接近簽入薩爾斯堡紅牛的20歲德國國腳艾迪耶米（Karim Adeyemi），其經理人湯馬士及薩爾斯堡方面亦確認消息。

意大利名記羅曼奴引述湯馬士道：「我們即將完成跟多蒙特的交易。為期5年的合約裏不會有解約條款，曼聯曾經想加入簽人，但我們只想去多蒙特。」

艾迪耶米的經理人稱即將跟多蒙特達成交易。（Getty Images）

艾迪耶米現年20歲，曾是拜仁慕尼黑青訓，今季暫時為薩爾斯堡上陣42次，交出23個入球及8次助攻，亦已為德國國家隊上陣過3場，是最炙手可熱的年輕前鋒之一。

多蒙特早前也已落實簽入兩名後衛，包括22歲的德國國腳舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）由弗賴堡加盟，及由拜仁慕尼黑簽入26歲的歷卡斯蘇利，銳意在夏蘭特離隊後重建。