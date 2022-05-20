足球熱話｜夏蘭特大方送贈告別禮物　多蒙特職球員齊收貴價名錶

艾寧夏蘭特來季轉投曼城，臨別之際，向多蒙特所有隊友送上大禮，每人一隻勞力士水鬼系列的豪華腕錶，錶上還有個人化雕刻，每隻價值達12萬港元。多蒙特的教練團隊及職員都有禮物收，夏蘭特送他們每人一隻奧米茄腕錶。



夏蘭特不時在社交網站展示自己的收藏。（Instagram）

德國《圖片報》報道，多蒙特上周五舉行今季最後一課操練，也是夏蘭特最後一次出席球隊的訓練。這位21歲挪威中鋒在訓練中向隊友告別，並帶來貴重的禮物。他的33名隊友每一人獲送一隻勞力士水鬼系列（Rolex Submariner）的豪華潛水錶，錶上有個人化的雕刻，每隻價值1.3萬至1.5萬歐元，即約11萬至12萬港元。

這款勞力士水鬼系列黃金及蠔式鋼款式，官網指每隻114800元。（官網圖片）

多蒙特的教練團隊、物理治療師、隊醫以至廚師等20多名職員，亦有名錶收。夏蘭特向他們送出奧米茄超霸系列腕錶，每隻價值5000至7000歐元，即約4萬至5萬多港元。

夏蘭特告別多蒙特。（Getty Images）

每隻手錶的錶盒都很有心思，盒內有3張夏蘭特在多蒙特的照片，並印有「夏蘭特 2020-2022」的字眼。夏蘭特年紀輕輕已是愛錶之人，喜歡收藏名錶。這些離別禮物花了他約50萬歐元。

50萬歐元對夏蘭特而言只是小數目，據報他來季在曼城周薪37.5萬鎊，即超過40萬歐元。換言之，這份送給多蒙特職球員的告別禮物，約等於夏蘭特在曼城上班個多星期的人工。