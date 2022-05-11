足球轉會｜多蒙特賣走夏蘭特即「換馬」　球星加工廠又有新貨到

多蒙特在宣布艾寧夏蘭特即將轉投曼城後的62分鐘，即從薩爾斯堡簽入德國年輕前鋒艾迪耶米（Karim Adeyemi），完美接班！曼城支付了6000萬歐元的違約金，而多蒙特向投資者發表的聲明指，這宗交易為他們帶來3500萬至4000萬歐元盈利。



多蒙特是上市公司，在出售重要資產時，需要向投資者交代。他們的聲明不但宣布就夏蘭特的轉會跟曼城達成原則性協議，還透露管理層期望這筆交易可以為公司帶來3500萬至4000萬歐元盈利。

夏蘭特的去向終於落實，今夏會轉投曼城。（Getty Images）

英國《BBC》指曼城向多蒙特支付了違約金6000萬歐元，為何多蒙特實賺打了個6折？有德國傳媒分析，夏蘭特在2020年以2000萬歐元加盟多蒙特，簽約4年半，如今效力兩年半離隊，他的身價經過兩年半的攤銷後，仍值近1000萬歐元，所以多蒙特要扣除這筆成本。多蒙特還要向拉奧拿的公司支付經理人費用約1000萬歐元，再扣除稅項及其他雜費，夏蘭特這筆交易最多只為多蒙特帶來在財務報告表上4000萬歐元的盈利。

與其放現金在銀行，不如再作投資！再者，夏蘭特離開，球隊也需要填補他的空缺。故此，從投資及足球角度上，多蒙特都需要買一位新前鋒，他們亦作好準備。他們在當地時間下午4時28分發通告，表示放售夏蘭特予曼城，到下午5時30分就在官網發聲明，宣布簽入艾迪耶米。

多蒙特與20歲的艾迪耶米簽約至2027年，這位德國小將成為「蜜蜂軍團」今夏第3名新兵。多蒙特之前從拜仁慕尼黑羅致了自由身中堅歷卡斯蘇利，還以2600萬歐元從弗賴堡買入中堅舒洛達碧克。

艾迪耶米昨日完成體測及簽約，加盟多蒙特。（多蒙特官網）

艾迪耶米的轉會費眾說紛紜，但肯定在3000萬歐元以上，有報道指多蒙特向薩爾斯堡支付了3800萬歐元，亦有說法稱其基本轉會費為3000萬歐元，可按表現增至3600萬歐元。

艾迪耶米是新晉德國國腳，也是著名的球壇「妖人」，他在去年9月首次代表國家隊，3次上陣攻入1球。利物浦、拜仁慕尼黑、巴塞隆拿都對艾迪耶米虎視眈眈，但最終由擅長「加工」年輕球員的多蒙特抱得美人歸。多蒙特除了願意給年輕球員上陣機會外，也不介意被視為跳板，例如他們當初與夏蘭特所約的合約中，今夏會有6000萬歐元的違約金條款，到明夏的違約金更會降至2000萬歐元，方便夏蘭特跳槽，未知艾迪耶米的合約有沒有類似條款。

艾迪耶米幾年後會否又高價離開多蒙特？（多蒙特Twitter）

艾迪耶米說：「作為年輕球員，我很喜歡多蒙特節省快速的足球，所以當我聽到多蒙特想羅致我時，我都很想簽約加盟。我決定簽下一份長約，因為相信我們可以建立一支令人興奮的球隊。在球迷的支持下，多蒙特未來幾年一定很具競爭力，贏取冠軍。」艾迪耶米今季在奧甲27場入19球。