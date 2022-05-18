劍擊｜蔡俊彥以銀牌回報支持者　保持「瘋狂」力爭亞錦封王

男子花劍隊自去年底出發往歐洲集訓，上周日戰畢韓國仁川大獎賽後，終完成歐洲及亞洲的5站賽事，部分港將於今晚（17日）由韓國返港。

在今季最後一站的大獎賽奪銀而回，蔡俊彥（Ryan）以「先苦後甜」形容過去的半年征途，「這一面銀牌，是上天告訴我，我的劍擊生涯仍未完。」



除了張家朗、崔浩然等港將外，部分男女子花劍隊主力在周二晚返港，稍作休息備戰6月上演的亞錦賽。其中在大獎賽首圈因腳傷退賽的張小倫，在入境檢測後由特別通道離開，直接到醫院接受檢查。

蔡俊彥與隊友在完成快速檢測，落機後近2.5小時終抵達接機大堂。對於離港近半年回港，他笑言一開始不太習慣歐洲生浩，及後與隊友在休息時間稍玩樂放鬆，一起慢慢適應了外地訓練。

蔡俊彥以一面大獎賽銀牌完成今季最後一站賽事。（葉詩敏攝）

除了克服新環境，他還需調整由年初巴黎站世界盃輸足大半個旅程的心理狀態。

「輸到覺得絕望」，由去年東京奧運直到上周日於大獎賽贏得銀牌前，蔡俊彥都在糾結、質疑，「巴黎站8強差1分，以為咁接近，下站會打得好，點知之後都首圈、次圈就出局，每次輸都好絕望，連打法國公開賽都早輪次便輸，一直都不太開心。」

率隊征歐的香港花劍隊教練Gregory Koenig友善向記者問好。（葉詩敏攝）

輸得多不會習慣，也不應習慣，輸得多，反讓蔡俊彥變得強大，「愈來愈堅強、放得開，最後這一站取得好成績。」蔡俊彥徐徐說道。

他以「先苦後甜」形容過去的半年征途，「這一面銀牌，是上天告訴我，我的劍擊生涯仍未完。」

劍擊大獎賽｜蔡俊彥沉澱再前進 銀牌終結低潮

蔡俊彥捱過奧運後低潮，於大獎賽仁川站取下個人銀牌。（FIE)

由曾以為2019年那面大獎賽銅牌是最後，到觀眾因他跳起搶攻熱血奮戰稱他為「飛天蔡」，他笑言：「我知這個名字，隊友常以此開玩笑。」他坦言一面銀牌，是對支持者最好的回報。

「開頭不適應（支持者）的，有人DM（訊息）支持都想覆到人，想當朋友、希望人畀支持我時，我都可以畀返啲嘢人。」他初時覺得「畀返啲嘢人」，是向對方說「多謝」，甚至傾一兩句，後來他發現，「但最有效其實是拎成績回報，所以出去集訓後漸漸遠離了社交媒體，想集中練習，這個獎就是回報最好方法。」

「這個獎是上天告訴我，我的劍擊生涯仍未完。」蔡俊彥說。（葉詩敏攝）

對於6月的亞錦賽，蔡俊彥表示把目標首放在前4，惟內心渴望的當然更多，「這次令我更深刻知道，自己強時該以什麼心態面對，希望保持到這個瘋狂的心。」他續說：「前兩日仍好開心，但今日突然想起決賽在領先後輸一分，我要將遺憾記住，在亞錦咬緊牙關，拎返金牌。」

蔡俊彥透露將會預備6月初的會長盃，其後再赴韓國，參戰在首爾舉行的亞洲劍擊錦標賽。

蔡俊彥希望感能在場上保持「瘋狂」，繼續爭取佳績。（葉詩敏攝）

花劍隊返港（按圖放大）：