劍擊大獎賽｜蔡俊彥沉澱再前進　銀牌終結低潮　「一種自我救贖」

那天在東京奧運劍擊場館，蔡俊彥愁眉深鎖，在首個社交媒體關注下的奧運，他着眼點完全錯了，因此人生首個奧運上了一課。那一課的教育未有即時見效，其後10個月，蔡俊彥再揣摩，再掙扎。

「有很多日子我感覺快要放棄了」，惟幸他在「投降」前一刻，選擇繼續；就是這樣，他拿下生涯首面大獎賽銀牌。



「我打得不好，別人會怎樣看待呢？」10個月前，蔡俊彥說着。

我們在東京奧運劍擊場館談着社交媒體如何活得健康又精彩，無從稽考下，唯有盡量平衡內心所欲。

蔡俊彥捱過奧運後低潮，於大獎賽仁川站取下個人銀牌。（FIE)

去年在「突然奧運」關注下，蔡俊彥以個人16強、團體第7總結旅途他難以「收貨」，自己在團體賽的不濟表現，猶如一劍把自己擊落低潮； 這低潮長達10個月，而蔡俊彥上一次在國際賽個人賽打入4強，已是2019年的事。

「好像是3個世界盃站、2個法國賽......當然還有奧運，我只有差劣的成績；每一次落敗都令我很難過，它們是有重量的情緒，沒有其一能以一句『下次會更好』就可解決。」

去年在東京奧運蔡俊彥在團體賽的不濟表現，其後把自己擊落低潮。(資料圖片／高詩琦攝）

如何從一蹶不振，重新振作？時間就是最好答案。

對勝負的執迷、對別人期望的承受、對自我肯定的信念，一切只能慢慢地平衡內心才不會把自己擊跨。蔡俊彥直言把失敗的細節記下才能沉澱：「我開始了落敗後記下當日失利原因，現在感覺自己逐漸學懂面對情緒；第一次落敗要整個星期來平復，第二次需要半個星期，第三次2日，然後一日，一小時...... 好像慢慢地好起來。」

「有很多日子我感覺快要放棄了，但更多日子裏我沒有放棄。」（FIE)

然而就是這樣，蔡俊彥由去年在奧運16強止步後一直嘗試，如今在仁川站取下大獎賽銀牌可說是一吐烏氣。「有很多日子我感覺快要放棄了，但更多日子裏我沒有放棄」，蔡俊彥認為這名銀牌是一種自我救贖。



他續道：「也許我愈瘋狂就會愈強，我會繼續努力下去。」