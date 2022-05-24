足球熱話｜新聞直播出現「曼聯是垃圾」　BBC指技術故障公開道歉

「曼聯是垃圾」，無論是曼聯「忠粉」還是敵對球迷，這句或許都是真心話，然而，當這句話出現在BBC新聞報道之中，最終換來的是BBC立即道歉。



這則「放送事故」發生於英國時間今早9點的新聞報道，當時正在播放法國網球公開賽的新聞，但畫面下方出現了「Manchester United are rubbish」（曼聯是垃圾）的字句。BBC隨後發聲明道歉：「由於技術故障，滾動資訊區於直播節目中出現了幾秒問題，我們謹此致道歉。」主播Annita McVeigh亦表示：「你們該留意到滾動資訊區早前出現了一些對曼聯的評價，希望曼聯球迷不要感到冒犯。」她補充，當時有幕後人員正在學習使用滾動資訊區，將用以測試的字句打在上面，豈料將字句直接播放出街。

這個畫面於網上瘋傳，不少球迷都表示「講事實都要道歉」、「評語中肯」。曼聯今季表現令人失望，並以作客6連敗為球季作結，最終以58分排第6。

（Getty Images）