英超轉會︱坦赫格已找到曼聯防線新領袖　6將離隊6人待售勢大換血

曼聯好不容易捱到今季完結，領隊坦赫格（Erik ten Hag）新官上任，當然急務是重整球隊陣容。再有消息指，他已找到今夏頭號轉會目標，對象不是防守中場，而是一位頂級中堅。

英國《鏡報》消息指，隊中6名約滿球員會悉數離隊，另外6人等待被賣走，紅魔鬼陣容一場「大手術」在所難免。



曼聯新領隊坦赫格。（Getty Images）

6將離隊 另外6人待售

坦赫格甫上任已馬不停蹄，為曼聯展開重建工作，他已跟C朗拿度討論前途問題，今年夏天球隊陣容肯定會改頭換面。即將約滿的6個球員：保羅普巴、連格、卡雲尼、馬達、馬迪和李爾格蘭將悉數離隊球會。

該報又指出，二號門將甸恩軒達臣，守將雲比沙卡、艾歷拜利、菲爾鍾斯，前鋒安東尼馬迪爾，以及烏拉圭中場小將柏利斯查（Facundo Pellestri）全部被列入待售名單，期望騰出空間來引入新球員，頭號目標正是曼聯去年已睇中的維拉利爾中堅柏奧托利斯（Pau Torres）。

維拉利爾中堅柏奧托利斯被指是坦赫格和曼聯今夏頭號收購目標。（Getty Images）

曼聯中後場千瘡百孔，早前英國傳媒已屢次傳過坦Sir各個版本的收購「頭號目標」，今次焦點不是防守中場，而是今季問題更大的中堅。

今次《鏡報》的說法是這樣的：「坦赫格據報已將維拉利爾中堅柏奧托利斯視為曼聯首要轉會目標，此子本身已是曼聯長遠羅致對象。」去年夏天，曼聯已曾探討簽入他的可能，可是最終從皇家馬德里簽入華拉尼。

曼聯來季防線會有什麼轉變？（Getty Images）

維拉利爾失歐聯席位傳願放人

華拉尼加入曼聯後，與隊長馬古尼和連迪路夫競爭兩個正選中堅位置，他具備級數，卻持續受傷患困擾，馬古尼和連迪路夫亦不時因傷倦勤。兩個後備艾歷拜利和菲爾鍾斯今夏料將離隊，令曼聯重燃對柏奧托利斯的興趣。

西班牙《馬卡報》宣稱，維拉利爾今季西甲只得第七，來季失去歐聯及歐霸資格，降格至再低一級的歐協聯，歐戰收入預期大減之下，「黃色潛艇」願意出售柏奧托利斯套現，標價5000萬歐元（約4200萬英鎊）。

消息指，坦赫格視柏奧托利斯為「不惜一切代價也要買入」（sign at all costs）級別的球員，認定他是自己足球風格的理想中堅，「能夠舒服地從後場開始組織，將皮球移向中場。」從維拉利爾2020/21球季贏得歐霸，到今季勇闖歐聯四強，托利斯均是「黃潛」後防重心人物。