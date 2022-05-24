曼聯笨豬跳球季折磨球迷　球員逐一「膠化」匪夷所思｜01球評

從希望中開始，在絕望中完結，足以總結曼聯今季的表現。

上季聯賽亞軍，加入查頓辛祖、華拉尼及C朗拿度，令人憧憬劍指冠軍。怎料事與願違，表現急墮低谷，蘇斯克查季中下台，蘭歷克接任後也無起色，被宿敵大炒已成習慣，人見人欺，就連白禮頓都可以贈曼聯大敗。

煞科戰負水晶宮，誠如迪基亞所言，最好的消息是這個球季終於結束。



沒有C朗的比賽，曼聯今季一場也贏不到。（Getty Images）

曼聯今季表現就像笨豬跳，最高峰就在剛開季，很快便直插下去。笨豬跳繩索有點彈性，墜到底後會彈幾彈，季中曼聯都輕微反彈兩三次，但整體走勢還是向下，到季尾彈無可彈，便以作客6連敗沉於谷底。

為何會失望？因為曾經有過希望。為何會絕望？因為看不到希望。

2021年夏天，曼聯令人充滿希望。曼聯擁有一套聯賽亞軍陣容，終於簽入追求多時的翼鋒查頓辛祖，可望解決左重右輕的問題；簽入世界盃冠軍中堅華拉尼，看來為哈利馬古尼找到個好拍檔；最後更加擊敗曼城，迎接C朗回歸，前線多了一名世界級把握力的射手。

一個常常受傷的華拉尼，救不到曼聯的後防。（Getty Images）

看牌面，簡直是如虎添翼，前途一片光明，尤其是在C朗及華拉尼來投前，曼聯首場聯賽已經大炒列斯聯5：1。如今回首，這場比賽應該是曼聯今季表現最好的一場。C朗回歸後首次登場，梅開二度，曼聯主場大勝紐卡素，接着作客贏韋斯咸，C朗再有入球。季初的時候，曼聯穩站前4名。

接着，曼聯球員好像逐個逐個中魔咒。首位失常的是隊長哈利馬古尼，10月對李斯特城輸2：4，他或多或少要為全部4個失球負責。起初以為一場半場失準，是個別事件，但他繼續場場失魂，更獲得「麥麥送」的外號，頻頻為對手送分。

隊長哈利馬古尼被球迷嘲笑為「麥麥送」。（Getty Images）

同時期出問題的還有查頓辛祖、安東尼馬迪爾及拉舒福特。曼聯追逐辛祖多時，想必已清楚他的打法，但他加盟後踢右翼好像發揮不好，轉踢左翼就壓縮馬迪爾及拉舒福特的機會，場場低迷，被球迷嘲笑是水貨及「007」，後者的意思是7次上陣0入球及0助攻。直到下半季，辛祖才算適應下來，但表現仍遠未到身價水平。

查頓辛祖加盟初期表現未如理想。（Getty Images）

馬迪爾就被指場上懶散，欠缺跑動不回防，踢後備表現好像比正選好，季中被外借至西維爾，他下半季的外借表現不見振作。至於拉舒福特同樣「膠化」，場上「冇腳好波」，問題愈來愈嚴重，到季尾連後備奇兵的作用也沒有。

在10月底，曼聯主場吞利物浦5蛋，可真恥辱；在11月，主場負曼城0：2，已見對方手下留情；面對護級分子屈福特，慘敗1：4。經歷這段失利，曼聯遠離前4，跌出前6，墮進深淵，導致蘇斯克查黯然下台。

蘇斯克查在11月底離職。（Getty Images）

卡域克暫代帥位的3場比賽，擊敗維拉利爾及阿仙奴，就是笨豬跳的第一下觸底反彈。反彈的高峰是蘭歷克暫代主帥，第一場對水晶宮，高峰只有半場，曼聯在上半場踢出耳目一新的逼搶，令人憧憬若給予蘭歷克時間，說不定也可以踢出利物浦那種風格。

蘭歷克首戰，靠費特入波贏水晶宮。（Getty Images）

然而，蘭歷克式的逼搶只維持到半場，在往後比賽都無以為繼。靠住聯賽對手不強，曼聯辛辛苦苦重上第4名。在1月轉會窗，曼聯沒有增兵之餘，還借走了馬迪爾及格格不入的雲迪碧克。

格連活特自毀前程。（Getty Images）

踏入季中，「膠化」或自爆的曼聯球員愈來愈多，1月底的是格連活特。格連活特年輕又有活力，是曼聯右路攻勢的泉源，但他的家暴事件曝光，惹上官非，自毀前程。球季完結，隊友準備下一季，他準備上庭。

般奴的踢法冒險進取，很易丟失控球權。（Getty Images）

般奴費南迪斯加盟以來都是表現最佳的球員之一，但漸漸地，般奴的缺點浮現得愈來愈明顯，被指傳球太冒險，經常失去控球，禍害防守。左閘阿歷斯迪尼斯如後衛版般奴，防守不穩同時失控球過多，至於右閘雲比沙卡愈踢愈迷茫，他守強攻弱但位置感不足的缺點突然被放大，失去正選。

在2月，曼聯在足總盃被米杜士堡踢出局，到3月聯賽再次被曼城大炒，接着在歐聯16強遭馬德里體育會淘汰。進入季尾，曼聯已不是個別球員有問題，而是幾乎整隊迷失了，進攻死氣沉沉，防守犯錯頻頻。表現正常的球員可能只得前線的C朗及門將迪基亞，如果他們兩人有神級發揮，曼聯可能贏到波，例如對熱刺及諾域治，給予曼聯維持得一兩場的小反彈。

蘭歷克上任曼聯看守領隊。（Getty Images）

教練席上的蘭歷克也迷失了，自從水晶宮那場剎那的逼搶後，他就拿不出像樣的戰術。形勢不利時，蘭歷克只懂一招，換走防中，調入前鋒，將保羅普巴及般奴移到防中，而這樣做通常都沒有好下場。面對強隊，曼聯輸形勢又輸比數，不被大炒已要酬神，就連中下游球隊都可以壓住曼聯踢，對愛華頓0：1，而對白禮頓更輸0：4。

普巴今夏約滿曼聯。（Getty Images）

去到球季最後一個月，聯賽前4名基本上沒有希望，球隊上下一副「等收工」態度。說應戰，不如說應酬更恰當。輸利物浦0：4、輸阿仙奴1：3……到煞科戰新帥觀賽都輸水晶宮0：1，曼聯每場比賽都彷彿虐待擁躉，踢得差，輸得慘，毫無生氣，沒有希望。

蘭歷克以37.9%的勝率，成為曼聯50年來勝率最低的領隊。曼聯今季聯賽得58分，也創英超以來的新低。蘭歷克賽後鬧球員已成習慣，彷彿像評述員，球員踢得差跟他無關。後來，連球員都加入批評隊友的行列，先有般奴，跟住有桑馬達，最後一場連迪基亞都出聲。

面對失球，迪基亞也很無奈。（Getty Images）

不是已經宣布坦赫格接手嗎？怎會看不見希望？在這9年間，曼聯換了多少領隊，曾經換帥的確令人看見希望，但來到這一刻，一次又一次證明問題不在領隊身上，相信球迷也明瞭。

球迷已經不敢給太大希望了，因為大希望，很可以換來大失望。由荷蘭戰術大師，到葡萄牙狂人，再到根正苗紅的DNA派，甚至來自德國的球壇鬼谷子……統統敗走奧脫福。這次來個阿積士教父，真的不敢抱希望了，尤其是管理層在坦赫格上任前，就給般奴續了長約。這樣的行為令人擔心，曼聯管理層仍未明白問題所在，換帥只是換湯不換藥。

被宿敵大炒，已成習慣。（Getty Images）

下季，不敢去想。下周，終於沒有曼聯的比賽。曼聯球迷可以節省個半小時去做其他令自己開心的事，也少了一個令人激心沮喪的源頭。

「今日最好的消息是，今季終於完結了。」迪基亞賽後說。

這句話相信也反映不少曼聯球迷的心聲。