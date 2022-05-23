英超｜曼聯作客6連敗為球季作結　迪基亞放眼來季：明天會更好

即使曼聯新帥坦赫格入場觀戰，紅魔鬼依然未見起色，作客一球不敵水晶宮，要不是韋斯咸落敗，曼聯連第6位也不保。曼聯鋼門兼老臣子迪基亞，賽後更放狠話鬧爆有隊友表現「懶懶閒」。



曼聯在煞科戰作客水晶宮，新主帥坦赫格（Erik ten Hag）亦是座上客之一。「新老細」即將上場，以為曼聯眾將更有動力爭取表現，惟表現依然乏善可陳，中場大將般奴費南迪斯一記「唔湯唔水」回傳，韋費特沙夏截去皮球，推過曼聯守將起腳破網，曼聯以1球不敵水晶宮，以作客6連敗的走勢結束今個球季，幸好韋斯咸同時落敗，紅魔鬼才有幸保住來季的歐霸資格。

坦赫格入場見證曼聯煞科戰落敗 取歐霸席位全靠白禮頓幫手

曼聯煞科戰一球不敵水晶宮，以一場敗仗結束球季。（Getty Images）

曼聯老臣子﹑正選門將迪基亞直指球隊近月狀態飄忽，如今賽季終於告一段落，希望在今季慘痛經歷抹走，「球隊近3﹑4個月的表現不足以贏波，在場上過於鬆散，在自己危險地帶附近時常失去控球權，要在英超贏波近乎不可能。我希望變得更正面，把今季忘掉，新領隊（坦赫格）今仗觀戰，對球隊是個好的跡象，希望下季會更好。」

即使迪基亞今季回勇，也多次被射破十指關。（資料圖片／Getty Images）

當曼聯篤定失落來季歐聯席位後，球季似乎提早完結，加上不少球員來季前途未卜，彷彿連鬥心也沒有。迪基亞亦罕有地在鏡頭前鬧爆隊友，「有啲人唔想留底就快啲過主！」，直斥部分隊友不盡力作賽，而有意留下來的人，則在暑假好好休息，為來季作好準備。

西班牙老將馬達（Juan Mata）早前接受體育傳媒《The Athletic》訪問，已透露隊中文化有問題，部分在能力上及心態上未達水平的球員應該被清洗。

迪基亞直斥部分隊友「懶懶閒」，並指無心踢就早點離隊。（Getty Images）

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