香港攀石教練夫婦爬珠峰遇風雪　離山頂只差百米也果斷撤退｜攀山

香港兩位年逾六旬的攀石教練夫婦黃炎良及何淑珠攀登珠穆朗瑪峰，在5月21日晚從4號營地起程攻頂，但天氣不似預期，刮起大風雪，羽絨衣也結冰。最終，兩人在離山頂百多米決定撤退，昨日安全返抵大本營。69歲的黃炎良表示，若果那時不撤退，恐怕就算登到頂也難以平安下山。



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經過超過兩個月的適應及準備，黃炎良及何淑珠在5月17日從大本營出發，到20日抵達4號營地，休息一日攻頂。如果兩人成功登頂，69歲的黃炎良會成為年長最大登頂的港人，他們亦會是首位成功登上珠峰頂的港人夫婦。

黃炎良（右）及何淑珠在5月17日離開大本營攀珠峰，可惜未能登頂。（登山達人Facebook）

兩人在20日下午到4號營地時，天氣正常。養精蓄銳後，他們在21日晚上9時半離開營地，向山頂進發。黃炎良表示：「起步階段天氣有風，還是穩定接受，但一路攀一路惡化，溫度急降，全身羽絨衣結冰，橫風橫雪割面，看不清楚。」

黃炎良及何淑珠攀登珠穆朗瑪峰。（由受訪者提供）

行到22日凌晨，他們已經接近8759米高的南峰，離8849米的珠峰之巔，只差百多米距離，可謂只有一步之遙。黃炎良憶述當時的險況，他說：「當時的風速非常強烈，大隻的雪巴人也兩邊搖擺，我估計當時風速每小時有80公里，並且視野模糊。師母也回應雪巴人，有氧氣也沒有用，天氣不再容許我們強登，我也回應登到頂未必下到山了。師母和我於是大概接近凌晨3時決定終止登頂，趕忙沿繩子快速下山。」

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黃炎良及何淑珠在22日凌晨4時半到5時，安全回到4號營地，他們本身未放棄，若天氣好轉，便休息一日，在23日晚再攻頂。然而，珠峰的天氣惡化，他們等不到另一次機會。23日下午，登山緊急支援隊上到4號營地，通知營地上的所有登山者，必須於下午趕快下山，因為當晚會有更強的季候風到，勢將營地所有帳篷摧毁，到時無藏身之所，非常危險。他們即由約7900米高的4號營地，連夜落到6400米的2號營地。他們行到24日的凌晨2時30分回到2號營地。

現場的風勢及天氣環境。（由受訪者提供）

這段危急落山的路，耗盡了兩人的體能。黃炎良說：「一路受強風吹襲而趕去2號營地，已經疲累，甚至中途幾乎昏迷休克，雙腳酸軟無力，我們憑意志才堅持到2號營地休息。」考慮到落大本營的路要經過十多條冰橋，或有危險，兩人在24日下午搭直升機，安全回到大本營。

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黃炎良在2011年曾經北坡登珠峰頂，今次挑戰南坡攻頂，可惜只差一步。他說：「今次主要是陪伴師母去追求多年的心願，我順便見識尼泊爾的南坡登頂路線。我們兩老人生取出勇氣，實踐了夢想追求，雖然只差百米未成功登頂而折返，但我們今生無悔！」

黃炎良表示，若果早一晚攻頂可能已經成功，他說：「可惜大本營總指揮只看了19號天氣預報，便通知我們的雪巴人，21及22日也是好天氣，沒有每天監察天氣轉變。如果發現22日晚風季提早來臨，我們會在20號下午休息7或8個小時，到21號凌晨便起程，如順利便於早上登頂，並避過22日的風雪。」

他們準備離開大本營，返回加德滿都，計劃6月初經吉隆坡轉機返港。黃炎良感嘆：「我們年紀很大了，如再攀如此大山的機會微了，一般山還會考慮的，因為我們實在很喜愛山，不是為名利和創紀錄，而是珍惜人生寳貴的過程及經歷。」