【英超熱話】真禾特宣布「落車」　被公認為水貨　臨別向球迷道歉

說到車路士最匪夷所思的交易，必定是「飲水哥」真禾特（Danny Drinkwater）。2017年從李斯特城過檔後，他狀態急轉直下，加上場外負面新聞不斷，在藍軍的生涯只能靠外借度過。

昨日這名公認「水貨」在社交媒體宣布，今季後將離開車路士，並就不濟的表現向球迷致歉。



真禾特為2016年李斯特城奪冠功臣，惟他卻沒有大球會的水平，那時候車路士中場已法比加斯及尼高路簡迪助陣。自2018年社區盾後，他再沒有上場。其後，他展開「出租車」生涯，先後租借到般尼、阿士東維拉、雷丁及土超球會卡森柏沙，表現也無法令人接受。

真禾特在社交媒體宣布，實季後將離開車路士。（Getty Images）

場內失意，場外更是一團糟，2019年他在一個派對後開車離開卻「自炒」，並引發交通意外，兩名女乘客受輕傷，這名英格蘭球員亦因醉駕被捕；同年他也捲入夜店打鬥事件。

真禾特一直存在紀律問題，2019年因醉駕被捕。（網上圖片）

即將完約的他昨日在Instagram發文，證實季後會離開車路士：「我在車路士的時間已結束……寫這篇文感覺也奇怪；毫無疑問，不論我本人、球會和球迷，都對整個結果感到非常失望。」由英超冠軍功臣淪落至球壇公認「水貨」，真禾特坦言是自己未有振作起來：「 傷病、受到的待遇、犯過的錯誤、球場問題、缺乏比賽時間……藉口可以無窮無盡，但也不能改變發生過的事。」

真禾特自2018年社區盾後，他再沒有上場。（Getty Images）

最後32歲的真禾特重申當日加盟對自己及球會都是一盤錯誤的生意，並就不濟的行為向車路士球迷表下最大歉意。他說：「過去5年仍有正面的事，曾與偉大的球員和教練共事、遇到過一些了不起的人和到過一些美麗的地方，周遊列國還贏得一些獎牌；我很希望穿起這球衣能展現出最好的模樣，可惜未能如願以償，對不起。」