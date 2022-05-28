花式溜冰｜羽生結弦相隔96天亮相冰面　傷患未癒　再締表演名場面

一眾羽生結弦支持者苦等96天，終於等到「冰王子」繼北京冬奧後再次亮相，在一連三天於千葉舉行的Fantasy On Ice 2022表演。他於演出前接受大會訪問，表示傷患仍未痊癒，但阿克塞爾四周半跳（Quad Axel，4A）依然想要挑戰的事。

帶傷上陣的羽生使盡渾身解數，在個人表演環節中更增添一幕「名場面」，令現場觀眾尖叫不斷。



Fantast On Ice 2022共有4站，包括千葉、名古屋、神戶和靜岡，千葉站於5月27至29日舉行。由於新冠疫情，表演是3年來首次復辦，邀得羽生結弦擔任表演嘉賓，自是焦點所在，畢竟他在北京冬奧首演4A落地跌倒後，一直未曾亮相冰面。當時的4A雖然未盡完美，但仍獲國際溜冰聯盟（ISU）認證，惟列明因回轉周數不足需要扣分。

羽生結弦戰罷北京冬奧，相隔96天再次亮相。圖為他出戰北京冬奧的比賽場面。（Getty Images）

相隔96天，羽生結弦仍然與傷患搏鬥，但他終於再次演出，擔任Fantasy On Ice 2022的嘉賓。表演開始前一小時，大會於官方Twitter上載短片，羽生在片中表示將會全力以赴演出，還報以可愛笑容。直到活動正式開始，羽生先以一襲閃亮的黑色外套長褲配金色玫瑰襯衣的冰服出場，與冬奧銅牌坂本花織等一起於開幕儀式表演。

到了個人環節，羽生換上一件連帽灰色背心上衣，配合唱作人菅止戈男現場演唱《Real Face》，在冰面揮灑自如，他脫掉帽子後更一邊滑行一邊淋水，「濕身」演出令觀眾尖叫不斷。

羽生結弦表演時瀟灑淋水，「濕身」演出令觀眾尖叫不斷。（Youtube截圖）

羽生於活動後未有接受傳媒採訪，但他在賽會的訪問中表示：「我的傷患尚未完全痊癒，但我已可以毫無保留地做動作了。4A是我堅持下去的動力，我想繼續挑戰。」