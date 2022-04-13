體育熱話｜奧運金牌收重禮成人生贏家 羽生結弦5月出演冰上騷
撰文：葉詩敏
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東京奧運女子雙人跳水金牌張家齊，昨日（12日）在微博上載照片，表示收到了日本名將羽生結弦的親筆簽名，而幫助她實現願望的是中國冬奧代表金博洋。
年僅17歲的張家齊，與陳芋汐攜手在東京奧運會跳水女子10米台勇奪金牌，雖然項目不同，張家齊在北京冬奧仍相當支持中國的冬奧代表，不時在微博為同胞選手打氣，她曾在冬奧期間，表示很喜歡花式溜冰名將金博洋的比賽服，後者更爽快回應指會送她舞衣，沒想到金還附送多一件珍貴禮物。
金博洋時隔兩個月兌現承諾，不僅送出自己的戰衣，還送了張家齊一張羽生結弦親筆簽名，後者在微博上載照片後吸引大量羽生粉絲留言，直呼「羨慕到出年」，更指張是「人生贏家」。
羽生結弦冬奧後首踏冰場
此外，據日媒報道，「冰王子」羽生結弦將參加睽違兩年再舉辦的人氣冰上騷「Fantasy On Ice 2022」全部場次演出，在5月中展開的巡迴共4場，包括千葉幕張、名古屋、神戶和靜岡，相信一票難求。
除了羽生在冬奧後首度亮相外，還有剛在世錦賽奪冠的坂本花織、意大利都靈冬奧金牌荒川靜香等日本選手，以及西班牙兩屆奧運金牌Javier Fernandez等好手也會登場。
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