體育熱話｜羽生結弦王者地位無可動搖　日本冰協催促盡快落實去向

日本「冰王子」羽生結弦在北京冬奧後，退役傳聞滿天飛，日本冰協日前發表強化選手名單，進退未決的他連續12年成為日本特别強化選手。



據日媒報道，日本冰協花式溜冰總教練竹内洋輔表示：「強化選手名單是根據相關標準，按照慣例指定未傳達退役意向的選手。」意指日本冰協仍沒收到羽生的退役意向。

作為參考，日本冰協的強化選手名單，每年在4月下旬公布。花式溜冰好手宮原知子、田中刑事，同是平昌冬奧代表，亦無緣北京冬奧，均在名單公布前宣布退役。

羽生結弦挑戰冬奧三連霸失利，但人氣依舊居高不下。（Getty Images）

除了羽生，世錦賽冠軍宇野昌磨、鍵山優真、三浦佳生、友野一希與壺井達也6人，也在特別強化選手名單上。女子組方面，則有世界冠軍坂本花織、樋口新葉、河邊愛菜與三原舞依。

羽生結弦仍未確定地表示是留是退。（Getty Images）

應屆世界冠軍宇野昌磨被選入強代選手名單。（Getty Images）

所謂的「強化選手名單」，由於日本花式溜冰沒有所謂的「國家隊」，選手們都各屬不同的冰會或合約公司，日常各自訓練且沒有集訓一說，在大賽時才組成「日本隊」出賽。因此，「強化選手名單」主要是日本冰協為他們提供基本訓練資助，而羽生的「特別強化選手」的訓練費，為每月20萬日元（約12,000港元）。

據悉，日本冰協也希望羽生能盡快有落實答案。