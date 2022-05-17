花式溜冰｜羽生結弦後最接近極難動作　世青冠軍練習4A完美着地

本年初北京冬奧，日本「冰王子」羽生結弦挑戰花式溜冰史上首次「4A」，着地時跌倒，被評為完成動作但回轉不足，完成但不完美。

運動員完整做出這個超高難度動作，成為溜冰界未來焦點。美國世青冠軍馬利寧近日練習時完美落地，頓時令溜冰界哄動。



美國花式溜冰協會在上周五於社交媒體twitter發布短片，正在參與協會一個集訓營的馬利寧（Ilia Malinin）在練習場上向前溜時起跳，空中快速旋轉4周，穩穩著地後，身體背向前方而溜。

👀👀 We see you Ilia❗ Ilia Malinin with a quad Axel today at Jump On It! Camp‼ pic.twitter.com/yUSrSHq7Bw — U.S. Figure Skating (@USFigureSkating) May 12, 2022

該則Twitter貼文稱「看到你了，Ilia！今天做出阿克塞爾四周半跳（Quad Axel）」。美國隊一名教練更指馬利寧當天兩度做出4A，皆穩穩着地，更預言國際冰聯將要更新分紙。

短片發布後，貼文引來不少讚賞，亦有羽生結弦的支持者留言，大意指羽生是第一位在正式比賽完成4A的選手，結果引起罵戰。

馬利寧剛剛登上世青寶座，是未來花式溜冰界的爭標要角。（Getty Images）

馬利寧現年17歲，父母均是烏茲別克移民，母親更是 1999年花式溜冰大獎賽總冠軍。他在上月中成為世青冠軍，而本年1月全美公開賽，他更在男子個人項目得亞軍，惟美國隊考慮成年組比賽經驗等因素，把馬利寧列為後備一。

不過，北京冬奧奪金的陳巍繼續學業，回歸冰場無期，馬利寧接下來大有機會成為美國新一代主將。

羽生結弦完成冬奧後養傷，尚未交代會否繼續服役。（Getty Images）

至於羽生結弦，在北京冬奧後一直養傷，至今仍未交代新季去向。本月27日舉行的冰上表演，為其冬奧後首次公開演出，屆時或有進一步交代。