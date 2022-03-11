羽生結弦「311」十一年感激縣民　人生自地震那天改變｜花式溜冰

11年前的今天，日本發生東北大地震，震動全世界，改變羽生結弦的人生。

「311大地震」11周年，受到重創的東北地區，仍在重建。北京冬奧後正在養傷的羽生，接受家鄉宮城縣的電視台訪問，發表感受，提到北京冬奧。

北京奧運自由滑那一跳，完成但不完美。「冰王子」向一起前進的同鄉人送上謝意，表明心跡，「繼續前進，路途艱辛，或至徒然，感覺跟地震的經歷雷同。」



羽生負傷挑戰花式溜冰史上首次4A跳（Quad Axel，阿克塞爾四周半跳），雖然跌倒，但獲國際溜冰聯盟（ISU）認證。他回顧大地震至今的歷程，思考箇中意義：「十一年之後，身處今天的世界，考究生命的意義和珍貴，同時重新思考這11年，有何得着。」

羽生結弦在北京冬奧沒有得獎，挑戰精神廣受各方讚賞。（Getty Images）

兩奪奧運金牌，無疑是其中一位「宮城縣民之光」。羽生提到北京冬奧的經歷：「為了再奪金牌回來讓大家看看，而竭盡所能。我一直向前挑戰，可是未能成功。縱使苦澀，這身影若然對大家有所意義，我已感恩。」

羽生在自由滑挑戰四周半跳。（Getty Images）

當天災民之苦，羽生不會忘記，以自身感受鼓勵同鄉，「繼續前進，路途艱辛，或至徒然。這感覺跟大家經歷地震雷同，有苦有樂也有悲」，羽生說，「大家在這樣的歲月中仍給予鼓勵，我由衷感謝。請讓我也繼續支持你。」

雖然被評為回轉不足，但獲認證為四周半跳，乃史上首人。（Getty Images）

2011年3月11日下午2時46分，日本東北地區近岸的太平洋發生黎克特制9級地震。地撼山搖還未止，滔天濁浪殺到。仙台市出生的羽生正在市內冰場練習，急忙踏着冰靴避難，連冰刃的保護套也來不及穿上。

11年2月，羽生結弦在四大洲錦標賽奪亞，嶄露頭角。人生波瀾，才準備開始。（Getty Images）

家人無恙，家園盡毀，年僅16歲的羽生，跟一眾災民入住收容中心多天。剛剛完成首個成人賽季，成為四大洲錦標賽歷來最年少得獎者，羽生面對眼前光景，思考如何走下去。

羽生帶着四大洲錦標賽銀牌，到宮城縣政府訪問，獲得歡迎。一星期後，天災降臨。（twitter）

「現在不是溜冰的時候吧」，羽生的避難日子不斷思考，直至看見同月春季甲子園開鑼，找到答案。「看見球兒全力應戰，我不可放棄。我，只有溜冰」，羽生在大地震發生後10天便重返冰場，繼續練習。

羽生每次完場，都會向四周不斷感謝。（Getty Images）

他有過「自己一個為了花式溜冰而逃走」的想法，為此感覺對不起災民。但參加多場冰上匯演為災民打氣及籌款，以及到處探訪，羽生體會到自己的力量，「把金牌帶給災民，讓他們歡笑，得到力量。我做好花式溜冰，人們看見變得朝氣勃勃，這樣就好」。

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