重劍世界盃｜江旻憓領軍團體賽16強止步　港將下周末重返本地賽

女子重劍世界盃波蘭站，由江旻憓、連翊希及李樂敏組成的港隊，在周日（29日）於團體賽次圈不敵世界排名第9的德國，無緣8強。



今站為香港女重隊今季最後一站世界盃賽事，兩名奧運代表朱嘉望和佘繕妡早前返港備戰會長盃未有參賽，於個人賽16強止步的江旻憓，率領連翊希及李樂敏出戰今站團體賽事。

江旻憓、連翊希及李樂敏組成的港隊出戰世界盃波蘭站團體賽。（FIE）

港隊在首圈輪空，次圈惡鬥世界排名第9的德國，港將在頭3場與對手咬緊比數，僅落後2分；其後港隊被對手拉開比數，力追下仍無力扭轉劣勢，最終以30：45吞敗，16強止步。

至於日前出戰世界盃格魯吉亞第比利斯分站的男重隊，則因僅得世界排名63的何瑋桁及排名67的方凱申參賽兩名劍手，人數不足而未能出戰周日的團體賽。

何瑋桁在今站殺入正賽後，不敵日本好手山田優無緣晉身32強。（資料圖片／葉詩敏攝）

香港劍擊隊各隊成員已先後返港，為下周末在香港公園體育館舉行的會長盃劍擊錦標賽備戰，其餘劍手如張家朗等續留外地訓練，為6月10日展開的亞錦賽和7月的世錦賽作準備。