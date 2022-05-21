劍擊｜輪椅劍擊隊揚威泰國世界盃 余翠怡女子花劍勇奪金牌
撰文：趙子晉
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香港輪椅劍擊隊早前出發海外征戰，首站在泰國春武里出戰世界盃分站。由「輪椅劍后」余翠怡領銜，今日（21日）轉戰A級女子花劍，結果過關斬將，勇奪金牌。
港隊出戰泰國春武里站輪椅劍擊世界盃，首兩日個人賽已拿下3面銅牌，首日在A級女子重劍摘銅的「輪椅劍后」余翠怡，今日轉戰A級女子花劍。
余翠怡小組賽以4勝1負晉級，以7號種子直入16強，先以15：6擊敗隊友林嘉雯，8強硬撼2號種子意大利劍手，並以15：14險勝晉級4強。余翠怡愈戰愈勇，再以15：10力克韓國劍手殺入決賽，與頭號種子﹑匈牙利劍手Eva Andrea Hajmasi爭金，結果以15：12再下一城，贏得今站賽事港隊首面金牌。另一港隊代表范珮珊8強力戰不敵意大利劍手，無緣獎牌。
至於B級女子花劍，復出的港將陳蕊莊小組全勝，以頭號種子身份躋身淘汰賽，先後擊敗德國﹑意大利，4強不敵隊友鍾婉萍，結果奪得一面銅牌。鍾婉萍打入決賽後，可惜以3：15不敵泰國主場劍手Saysunee Jana，屈居亞軍。湯雅婷則8強止步。
港隊在春武里站個人賽以1金1銀4銅完成個人賽，周日（22日）將轉戰團體賽，再度衝擊獎牌。
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