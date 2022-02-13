簡炳墀逝世︱「食力簡」擅長寓賽於操　生圖三勝馬王翠河最經典

香港一代練馬師簡炳墀離世，新界原居民出身的他一生爭議不少，然而在賽馬界崇高地位無庸置疑，加上致力扶持和培養後輩，德高望重。

他的練馬手法與別不同，擅長寓賽於操，經常從晨操隱藏愛駒實力，歷年爆出不少冷門。最經典一役，莫過於生圖三度擊敗香港唯一三冠馬王翠河。



簡炳墀麾下的生圖三度擊敗馬王翠河。（影片截圖）

簡炳墀先後奪得5屆香港冠軍練馬師榮譽，一度以844場頭馬創下本地紀錄，1989/1990年度馬季曾贏得63場頭馬，為歷年之最。彪炳戰績讓他時刻充滿自信，名牌全套西服，配上禮服帽和雪茄，成為他的標記。他自稱「實力簡」，新界原居民的圍頭話口音讀出來變為「食力簡」，成為港人一時熱話，向來玩得的他亦不以為忤，照單全收。

本港馬迷對他又愛又恨的地方，是他旗下馬房總是難以捉摸，馬迷和馬圈中人慣常靠晨操觀察和評估馬匹狀態，簡炳墀卻另有一套，時常隱藏實力，甚至為馬匹報名參賽寓賽於操，難以猜測什麼時候他才「去馬」。

一代練馬稍簡炳墀逝世。（資料圖片）

他對獎金豐厚的盃賽特別有緣，合共贏得超過100項盃賽，創下另一香港紀錄，包括1988年首屆香港邀請盃，以及五屆香港打吡大賽冠軍，當中以1992年冠軍生圖與馬王翠河多次交手，最為馬迷津津樂道。

資深馬主譚榮芬生前購入多匹之後易名為「圖字輩」的馬匹，1991年從愛爾蘭購入的棗色閹馬生圖（SOUND PRINT），是第一匹也是最成功一匹。1992年初連贏香港打吡預賽（後易名為：香港經典盃）和香港打吡後，同年3月香港金盃首度遇上當時得令的翠河（River Verdon）並僅負。同年11月參加董事盃（Stewards' Cup）1600米賽事兩駒再遇，生圖擅長中短途，這個距離仍是稍長，翠河中長距離較佳，1600米略嫌短一些。

翠河是香港唯一三冠馬王，卻曾三度不敵簡炳墀訓練的生圖。（香港賽馬博物館截圖）

比賽鬥至最後直路，生圖中路殺出，翠河後勁凌厲看似能夠追上，生圖在愛爾蘭著名騎師靳能（Michael Kinane）全力策騎下力守第一名，首度擊敗翠河。賽後擔任評述的董驃大讚靳能功力，「唔係靳能的話生圖已經輸咗」。

翠河的馬主為夏佳理和已故張奧偉爵士，身處許怡馬房。落敗後看來不服氣，1年後竟報名參加短途賽跑馬地錦標（THE HAPPY VALLEY TROPHY）。這是翠河首度在跑馬地作賽，途程僅為1235米。就算實力強勁，始終距離太短，賽前翠河僅為次熱，生圖卻是36倍大冷門。

再一次，最後直路才是戲肉所在，翠河在內檔被其他馬匹夾擊，同屬簡炳墀馬房的真威在丁冠豪策騎下全力阻檔，翠河幾經辛苦殺出血路，此時南非騎師高雅志（Felix Coetzee）帶領生圖在外檔輕鬆後上，又一次影相影贏，二度擊敗對方。1994年3月百周年紀念短途盃（THE CENTENARY CUP），途程僅1000米，這次不用再影相，高雅志率生圖順利勝出，翠河在13匹馬中第12位過終點跑「尾二」，香港歷來唯一先後贏得董事盃、香港金盃和香港冠軍暨遮打盃的三冠馬王，就此三度不敵生圖。

唯一女徒簡慧榆戰死沙場，令他悲痛至今。（翻拍自蘋果日報）

簡炳墀向來直率敢言，新界人原居民形象深入民心，又曾作出歧視女性言論，是個備受爭議人物。不過鏡頭以外，是個充滿幽默感的長輩，徒弟葉楚航、丁冠豪和徐雨石均已是練馬師，唯一女徒簡慧榆1999年戰死沙場，令簡炳墀傷心欲絕，聲言「以後不再收徒弟」。

當年「簡小妹」乖巧聽話，深得簡Sir愛錫，離世時只得20歲，他家中一直掛着簡慧榆當年策騎夠威先生奪得首捷後跟他的合照。簡炳墀及後因賄選罪成入獄，之後轉趨低調，直到2019年參與「光復上水」遊行，批評水貨客搞亂上水，並叫「水貨客返鄉下」，他亦批評政府無能，指出政府提出《逃犯條例》草案是違反「五十年不變」的承諾。他離世後，不少網民留言指他經常在上水一帶出沒，甚至月前才曾跟他碰面，想不到今天突然收到他逝世的消息。