【游泳】長池世錦賽公布賽程　何詩蓓6月一連四日再挑戰世界冠軍

國際泳聯（FINA）上月宣布今年將在匈牙利首都布達佩斯舉行世界游泳錦賽。昨日FINA公布賽事細節，短池世界紀錄保持者何詩蓓將於6月20日起出戰主項100及200米自由泳賽事，挑戰長池世界冠軍榮譽。



世界游泳錦標賽（長池）原定今年5月在日本福岡舉行，因為新冠肺炎變種病毒引發新一波全球疫情，早前宣布延期至明年。

不過其後FINA為確保泳手在本年夏天有所目標，又決定今年6月18日至7月3日在布達佩斯舉行世錦賽，昨日公布賽事賽程。

何詩蓓6月20日起在長池世錦賽出戰主項100、200米自由泳賽事。（Getty Images）

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan），預料將出戰主項100及200米自由泳，200米自由泳於6月20日早上舉行初賽，晚上進行準決賽，決賽則在21日晚進行。

100米自則在6月22日早、晚分別進行初賽及準決賽，翌日晚上演決賽。

何詩蓓在短池世錦賽為港隊拿下2金。（Getty Images）

短池世界紀錄保持者何詩蓓，去年在東京奧運連奪100自及200自銀牌，同時打破兩個項目的長池亞洲紀錄。

最近一次長池世錦賽於2019年光州舉行，那時候何詩蓓以「梗頸四」完成200米自決賽，今屆她勢延續東京奧運勇態，劍指長池世錦賽頒獎台。

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