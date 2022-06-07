轉會動態｜加里夫巴利寓賽於備戰　家鄉球會或成生涯終站

威爾斯隊長加里夫巴利昨（5日）領軍出線卡塔爾世界盃，去向立即惹起關注。

達成足球生涯最後目標，即將成為自由身的巴利預料尋找新東家，「寓賽於操」準備決賽周。身懷各種榮耀的巴利，最後一站隨時出現在次一級的英冠聯賽。



巴利藉着一記自由球，逼得烏克蘭隊長耶莫蘭高協防時頭槌擺烏龍，定出勝負。

威爾斯藉着一記烏龍球，一搔64年之癢。（Getty Images）

曾是皇家馬德里奪得西甲與歐聯的主力，巴利近年的「重心」除了高爾夫球，就是威爾斯代表隊。早有傳聞指，若未能助威爾斯64年來首次亮相世界盃，巴利有機會直接退役。昨日附加賽決賽幸未變成「告別賽」，巴利亦不諱言「遲少少先退役」，並稱收到大量邀請。

巴利帶領威爾斯打入決賽周，黃金世代終於達成目標。（Getty Images）

目標放眼年底世界盃盡情發揮，巴利在餘下半年需要比賽保持狀態，一份短期合約正合他的需要。英國傳媒《BBC》報道，巴利的家鄉球隊、英冠卡迪夫城有意出手，邀請這位32歲球星加盟。分析指巴利一心備戰世界盃，留在威爾斯準備將是一大吸引之處。而且，卡迪夫希望與巴利簽下多於一季的合約，冀借助其力量，重返英超。此外，據報美職聯球隊亦有意邀請他獻技。

皇馬的日子靜靜完結，下一站可能出人意表。（Getty Images）

至於巴利的成名地熱刺，在威爾斯出線後即於Twitter發文，恭賀「我們的威爾斯友」，相片包括賓戴維斯、祖朗頓，還有巴利。但《每日電訊報》指主帥干地主導的增兵計劃，無意再度招攬巴利回巢。