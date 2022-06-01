西甲︱加里夫巴利感人告別皇馬　由C朗接班人變「相敬如冰」的9年

剛贏得歐聯冠軍的皇家馬德里，陣中有一個已被遺忘的昔日英雄——威斯爾翼鋒加里夫巴利（Gareth Bale）。近年由主力被貶後備，到被雪藏成為「看台球王」，皇馬一直想將他送走，遲遲找不到球隊接手，他亦樂得清閒不願走。

今年夏天，他與皇馬合約終於屆滿，結束9年銀河艦隊生涯之際，巴利「好來好去」以一封感人的告別信，送上最後的感謝和祝福。



巴利雙語告別信：

巴利告別信全文繙譯：

「我寫這封信是要向過去與現在所有隊友、我的領隊、球隊職員和球迷給我的支持說多謝。」



「9年前當我來到這裏的時候，是個渴望實現效力皇家馬德里夢想的年輕人。穿上那件潔淨無瑕的白色球衣，胸前掛上球會徽章，在班拿貝球場作賽，贏得錦標並成為歐聯冠軍的一份子。」



「如今回看和反思，我可以誠實地說，這個夢想已經實現，而且比預期中得到的多出很多。能夠成為這球會歷史一部分，達成我們一起達到的成就，是一趟神奇的經歷，我永遠也不會忘記。」



「我也想多謝會長佩雷斯以及董事局給我為這間球會效力的機會，我們一起創造出一些在這球會和足球歷史上長久不滅的光輝時刻。這是我的榮幸，多謝！去吧馬德里！」



巴利在信中情真意切，幾乎令人忘記他與皇馬上下「相見如冰」的關係。

巴利在皇馬生涯後期，在國家隊上陣次數甚至較球會更多，開心地拉起這面印有「威爾斯．高爾夫．馬德里」的國旗，說明一切。（Twitter）

2013年巴利以1億歐元轉會費，從熱刺轉投皇馬，當時打破C朗拿度從曼聯加盟皇馬的轉會費世界紀錄。會長佩雷斯當時視較C朗年輕5歲的巴利，為對方的巨星接班人，據悉曾惹來C朗不滿。

加盟頭幾年，巴利的確踢出水準，他與C朗和賓施馬組成的「BBC」前鋒組合，無堅不摧，可惜遇上盛年的巴塞和美斯，至2016/17球季才首度贏得西甲冠軍。柳暗花明，他和皇馬在歐聯賽場捷捷獲勝，繼2013/14球季，之後更在施丹領軍下2015/16、2016/17、2017/18球季三連霸，今季皇馬再次在安察洛堤執教下封王，巴利個人5奪歐聯。

巴利在2017/18決賽梅開二度，獲頒官方最佳球員。（Getty Images）

可是他與皇馬的關係，早在施丹領軍年代後期急轉直下。事實上，他來到西班牙後屢被指摘不合群，習慣早睡早起的他，隊友外出夜蒲他從不參與，也被指不肯學西班牙語。球場上有表現時還好，到後來持續受傷患影響上陣次數和表現，西班牙傳媒開始對他口誅筆伐。施丹及後將他貶為後備，2017/18歐聯決賽他後備上陣梅開二度當選該仗MVP。

C朗離隊後，巴利在隊中人工最高，球場上貢獻卻不多，皇馬一直想找機會放走他套現，奈何根本沒有球會有興趣而且有能力支付他的高昂周薪。巴利清楚自己的處境，卻不急於離隊爭取正選機會，反而樂得清閒當上「看台球王」，玩轉皇馬觀眾席，令施丹一怒下直接將他剔出大軍名單。

【巴利後備席上玩得出神入化】

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每每他被指受傷的時候，又能夠完好無缺地為威爾斯上陣。踢罷國家隊賽事回到皇馬，巴利往往再度「受傷」。西班牙傳媒指控他重視國家隊，甚至是高爾夫球多過皇馬，他索性直接承認，2019年當威爾斯慶祝晉身2020歐洲國家盃決賽周，他興奮地拉起一支印有「威爾斯．高爾夫．馬德里」的威爾斯國旗，已說明一切。

他上季曾外借回熱刺，終未獲留用。施丹上年夏天離隊，安察洛堤上任，曾經風光一時的威爾斯「大聖爺」繼續被投閒置散。這位2017/18歐聯決賽MVP，到今屆賽事僅後備上陣兩次，合共只有7分鐘。他長坐後備，皇馬不情不願付出高昂人工，捧盃時隊友開開心心，他像是路人一樣目無表情，實在彼此也在捱。去到離別一刻，人之將走，其言也善，掩蓋不住他在皇馬毀譽參半的生涯。