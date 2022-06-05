2022世界盃︱威爾斯決戰烏克蘭爭歐洲最後一席　巴利：我們也想贏

2022卡塔爾世界盃歐洲區附加賽，受俄羅斯入侵烏克蘭影響延期的A路線席位，今晚深夜會由威爾斯對烏克蘭，爭奪歐洲區最後一場入場券。

不少聲音指出，希望烏克蘭無論輸贏也能晉身決賽周。威爾斯隊長加里夫巴利也對烏克蘭遭遇感到同情，但他們也有必須勝出的理由。



加里夫巴利全力領威爾斯出線世界盃。（Getty Images）

2022世界盃附加賽 威爾斯 對 烏克蘭

今晚深夜12時 有線 601／661 台直播



「我們明白烏克蘭處境惡劣，我們心繫那裏的兒童、家庭和烏克蘭人，我們全部人都對無法做到更多感到很糟糕。」周六賽前記者會上，加里夫巴利直言他們會公私分明：「明天只是場足球比賽，我們渴望勝利。」

對於威爾斯而言，他們也有必須勝出的理由。「我們只踢過一屆世界盃（決賽周）。這是我們置身最大舞台的踏腳石，我們極度渴望取得勝利，達成目標。」威爾斯歷來只曾在1958年世界盃晉身決賽周，距今經已64年，只有印尼和古巴相隔更長時間未再出戰決賽周。

威爾斯的對手是飽受戰火摧殘的烏克蘭。（Getty Images）

威爾斯由1970年代起，屢次與大賽決賽周擦身而過，由魯殊、曉士到傑斯也做不到，直到加里夫巴利和艾朗藍斯領軍的黃金一代成功晉身2016歐洲國家盃，才終結長達58年對大賽的等待。2016歐國盃威爾斯一舉晉身準決賽，被最後封王的葡萄牙擊敗，2020歐國盃再次打入決賽周，惟在16強出局。

他們都很想為世界盃上多年來留下的空白，再次填上屬於威爾斯的色彩。領隊派治（Robert Page）說，「這一戰對國家而言，極為重要。」

決賽周抽籤早前已經完成，今仗勝方將會在B組出戰，同組對手包括英格蘭、美國和伊朗。2022世界盃決賽周共有32支球隊出戰，今年11月21日至12月18日期間，會師卡塔爾爭奪首次在阿拉伯國家上演的足球最高榮譽。