歐聯決賽｜皇馬奪冠車路士躺着賺逾千萬鎊 全因一位舊將夢想成真
撰文：高詩琦
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皇家馬德里奪得球會第十四次歐聯冠軍，未料車路士也因一位舊將漁人得利。
車路士在2012年夏天以大約3200萬英鎊，將夏薩特（Eden Hazard）由法甲里爾帶到英超，奪得多項錦標後，這位比利時國腳於2019年夏天告別史丹福橋，獲皇家馬德里以傳聞約1億5000萬歐元收購。
儘管夏薩特轉會後發展並不順利，卻一直為車路士帶來「被動收入」。
英國《都會報》指，在皇馬於2020年贏得西甲冠軍、並獲得歐聯資格時，車路士已受惠於夏薩特與皇馬的條款，獲得約2000萬英鎊的「獎金」。
來到今屆歐聯情況也相似，儘管夏薩特今季甚少上陣，全季歐聯只在3場比賽中合共踢過83分鐘，更沒有參與今晨的決賽，但《都會報》指車路士會再次獲得相約的獎金。雖然夏薩特和加里夫巴利兩位高薪球星都未有參與決賽，兩人賽後也與隊友一同慶祝，當中巴利將約滿離隊。
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